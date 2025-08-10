A Calasetta “Dialoghi tra opere d’arte e musica” 

La Fondazione Macc, in collaborazione con l’associazione Solkimusica Aps mette in campo per domani “Dialoghi tra opere d’arte e musica: un viaggio nel tempo”, un’esperienza immersiva che intreccia musica, arte e narrazione in un racconto sensoriale ed emozionale attraverso i secoli.

Il progetto

L’appuntamento è alle ore 20.30 al Museo d’arte contemporanea di Calasetta, qui il pianista Matteo Cabras e lo storico dell’arte Efisio Carbone, direttore onorario della Fondazione, condurranno il pubblico in un viaggio affascinante tra capolavori della pittura e grandi pagine della musica pianistica, in un dialogo continuo tra visione e ascolto, tra epoche e linguaggi. Il concerto si svilupperà in sei sezioni tematiche che abbracciano oltre sette secoli di storia dell’arte e della musica. Verranno proiettate opere di Giotto, Caravaggio, Picasso, Rothko e molti altri, in un percorso visivo accompagnato da musiche di Couperin, Scarlatti, Mozart, Chopin, Schumann, Shostakovich, Boulanger e altri compositori. Ogni sezione sarà introdotta dalle riflessioni storico-artistiche di Efisio Carbone, a cui seguirà l’esecuzione musicale di Matteo Cabras, pensata come risposta sonora alle immagini.

«Questo progetto nasce dal desiderio di trasformare il museo in uno spazio vivo, dove il passato dialoga con il presente», afferma Maricarla Armeni, presidente della Fondazione Macc, «la parola guida, la musica interpreta: così nasce un racconto condiviso tra le arti.»

Matteo Cabras, classe 1996, è uno dei pianisti sardi più promettenti della sua generazione. Vincitore del concorso “Attraverso i suoni” di Firenze nel 2023, ha calcato palchi prestigiosi e collaborato con musicisti di fama internazionale. È direttore artistico del Solki Music Festival e dell’associazione Solkimusica Aps.

Efisio Carbone, storico dell’arte e curatore, è direttore onorario della Fondazione Macc e attualmente è alla guida il Polo Museale sardo IsreMusei. Con oltre vent’anni di attività nel campo della valorizzazione dell’arte contemporanea, è anche docente presso lo Ied di Cagliari.

