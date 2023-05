A Calasetta con Ruben Montini i lenzuoli che cuciscono l’Europa  

Potente simbolo, il lenzuolo. Un rettangolo bianco di cotone, o lino, che contiene vita, da quando nasciamo in poi. Bello e spaventoso dispositivo. Seducente o sacrificale, iniziale e finale, fresco oppure stanco. Come la vita, appunto. Ecco Nivola, per non andare subito a Maria Lai, che su lenzuoli ci ha lasciato un testamento infinito e sull’infinito. Costantino Nivola che in quel suo meraviglioso “Memorie di Orani”, nel capitolo “Primo ricordo”, descrive così un’immagine di quando aveva circa quattro anni: «Sono solo con mia madre. Assorta nei suoi sogni ad occhi aperti, ripete un monotono ritmo di danza senza accorgersi della mia presenza. Il bianco lenzuolo che sta rammendando per la centesima volta sembra il paesaggio attorno al borgo dopo che un leggero strato di neve ne ha coperto appena i frutteti cintati, gli orti, le vigne e i prati…». Non vi è dubbio che Nivola fosse anche poeta e scrittore, oltre al tanto che è stato, e anche a questa immagine viene da pensare, per contrasto, entrando al Museo d’arte contemporanea di Calesetta. Macc. Lenzuoli che creano visioni e lenzuoli che originano dialoghi, il bianco paesaggio nivoliano e il patchwork europeo della messa in scena di Ruben Montini (Oristano, 1986), esito finale di un progetto durato sette anni, intitolato “Questo anonimato è sovversivo”, a cura di Efisio Carbone e Camilla Pavan (fino al 25 giugno).

Un gioiello

Intanto va detto: il direttore Carbone ha fatto di quel difficile museo, nell’estremo lembo sud-occidentale dell’Isola, un gioiello che garantisce, estate e inverno, un presidio culturale importantissimo, per scuole e territorio, prima che per la stagione turistica. Lì avvengono, da ottobre a giugno, laboratori continui, con classi di bambini e ragazzini che, nella maggior parte dei casi, sono alla loro prima esperienza museale. E si trovano in un bel luogo organizzato per accoglierli, e farlo bene, affinché l’idea di museo sia sinonimo di piacevolezza e non di noia. E adesso pensiamo agli stessi, bambini e ragazzi, che visitano questa mostra, e anche a tutti. A quale scenografia, a quale storia si trovano davanti. Entrambe impattanti: perché, oltre ad un allestimento immersivo e sospeso, i concetti chiave sono inclusività e pace. Non è poco, in questa pazza storia, in questa abitudine alle guerre che, anche se vicine, si assorbono come un fatto fisiologico dell’umanità: «Che razza di mondo è questo se è un pazzo che vi dice che bisogna cambiare», urla “il matto” prima di darsi fuoco in “Nostalghia”, capolavoro di Tarkovsky. Anche Montini ci dice, a suo modo, che bisogna cambiare. Dal 2017, quando ha pensato al concetto, e all’entità fisica, di Europa, partendo da una striscia-lenzuolo di trenta metri, che sono tanti, ma che stanno anche in una valigia. Ha presentato il suo progetto, “racconto epico-contemporaneo”, come lo definisce Carbone in catalogo, a istituzioni museali e culturali varie (la performance è stata inaugurata alla Royal School Needlework di Londra, ospitata dal personale e dagli studenti del corso di Ricamo a mano), dichiarando questo: «Per il mio nuovo progetto, intendo viaggiare per l’Europa e creare un ricamo che rappresenti le principali tecniche tradizionali del ricamo a mano dell’intero continente, sottolineando le differenze sia in termini di stile che di tradizione, metaforicamente in riferimento alle differenze che esistono tra di noi, la società Europea».

In tournée

Sette anni in giro per l’Europa col suo lungo vessillo, centinaia di persone coinvolte nel ricamarlo ciascuna a modo suo, unite dall’ancestrale pratica manuale del cucire. E anche quando tutto si è fermato per la pandemia, il lenzuolo è diventato un dispositivo vitale, che ha dato un senso al tempo sospeso di molte persone. “Legarsi alla montagna”, grandiosa opera relazionale di Maria Lai, 36 anni prima, ha segnato una direzione. Ciò che si vede al Macc è l’esito di una matta utopia, con una moltitudine di testimonianze manuali, tutte insieme metafora di un mondo migliore.