A Calangianus pareggio con sei gol 

San Teodoro (4-3-3): Melis, Frisciata (31’ st Murgia), Sam. Spano, Saggia, Muzzu, Sim. Spano, Casula (31’ st Delogu), Pala (17’ st Fideli), Mulas, Molino, Ruzzittu. In panchina Deiana, Malesa, Gianfrocca, Marongiu, Mouros, Solinas. Allenatore Marini.

Calangianus (3-1-4-2): Forzati, Putzu, Todescato, Maganuco, Ongaina, Fresu (40’ st Tusacciu), Diaby, Sambiagio, Barbuio, Del Soldato, Ferrari. In panchina A. Inzaina, Ricciu, Azara, Mancini, Gori, Sechi, Serra, Damato. Allenatore Terrosu.

CALANGIANUS 3

SAN TEODORO 3

Arbitro : Giudice di Sassari. Reti : 8’ pt Frisciata, 13’ pt Sambiagio, 7’ st Ruzzittu (r), 27’ st e 32’ st Barbuio, 37’ st Fideli.

Note : espulsi Diaby (C), Simone Spano (ST) per doppia ammonizione. Ammoniti: Ongai na, Putzu, Del Soldato, Sambiagio, Frisciata, Muzzu. Recupero 1 e 5 minuti.

Calangianus. Pirotecnico tre a tre fra Calangianus e San Teodoro Porto Rotondo, al termine di una gara condotta da entrambe con grande agonismo, ma altrettanta correttezza, e caratterizzata dai buoni contenuti tecnici. Unica nota stonata, la direzione di gara per alcuni episodi (tra cui il rigore) e l’elevato e forse improprio uso dei cartellini. A rompere il ghiaccio i viola ospiti, all’8 con Frisciata. Immediato pareggio giallorosso con Sambiagio al 13’. Nella ripresa i ragazzi di Marini si portano in vantaggio al 7’ con un contestato rigore trasformato da Ruzzittu. Reagiscono splendidamente Barbuio e soci e lo stesso prima pareggia (27’) e poi porta avanti i suoi al 32’. Cinque minuti più tardi il neo entrato Fideli riporta la parità con i locali in inferiorità numerica.

