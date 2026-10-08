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09 ottobre 2026 alle 00:48

A Calangianus il titolo europeo: De Rosa-Baluta 

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Calangianus diventa per una sera il centro continentale del pugilato. All’expò è tutto pronto per il ritorno della grande boxe europea: stasera, dalle 22 anche in diretta tv su Rai Sport, andrà in onda la contesa del prestigioso titolo europeo Ebu, per la categoria supergallo, tra il detentore del titolo Ebu silver Francesco De Rosa (11 vittorie su 11 incontri per il salernitano) e lo spagnolo di origine rumena Ionut Baluta (18 vittorie su 26 incontri, di cui ben 10 validi per un titolo).

Nel sottoclou spazio anche per due giovani talenti della boxe sarda: Nicola Mancosu, attuale detentore del titolo europeo, sfiderà il promettente Mayquel Aguilera in una sfida che sarà il preludio di quanto accadrà il 18 dicembre sempre a Calangianus, quando Mancosu tenterà l’assalto alla cintura italiana della categoria mosca. Lorenzo Fais (5 vittorie su 5 incontri) sfiderà l’esperto lituano Marius Vysniauskas con l’obiettivo di acquisire a sua volta l’esperienza necessaria per la candidatura al titolo italiano.

Completeranno il programma alcuni incontri tra i giovani dell’Aurora Calangianus e una selezione di pugili sardi. L’evento in programma stasera – e presentato ieri in Comune – è stato realizzato grazie alla sinergia tra Promoboxe e l’Aurora Calangianus e al prezioso contributo di Andrea Locatelli e Fabio Albieri della Fpi. Con questo appuntamento, la Sardegna si candida ancora a una volta a essere il palcoscenico adeguato per la grande boxe.

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