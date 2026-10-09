A Calangianus De Rosa si laurea campione continentale dei supergallo 

Nel match valevole per il titolo Ebu Europeo, che si è disputato ieri notte all’Expo di Calangianus, il supergallo Francesco De Rosa, di Salerno, battendo lo spagnolo di origine rumena Ionut Baluta, si è aggiudicato il titolo continentale di categoria. De Rosa ha vinto dopo dodici riprese combattute: in alcune ha prevalso lo spagnolo con la sua boxe spavalda ma, alla fine, il salernitano ha fatto pesare la sua tecnica e ha portato a casa il risultato. Questo il punteggio: 118-110 e 117-111 e 116-112.

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