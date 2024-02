A Cala Reale un centro di ricerca 

L’Asinara al centro di un nuovo sistema di rapporti con altri enti e parchi dell’area confinante nella nuova prospettiva delineata dal Piano del Parco che, conclusa la fase dell’aggiornamento dopo 13 anni dall’approvazione, si avvia ad affrontare la fase delle interlocuzioni con la Comunità del Parco, prima della adozione del documento da parte della Regione. «La principale novità del Piano è quella che i due borghi dell’isola un tempo abitati, Cala Reale e Cala d’Oliva, sono stati individuati come zone D, simili a quelle del parco della Maddalena, - spiega il commissario del Parco, Giancarlo Muntoni,- dove gli aspetti vincolistici vengono contenuti e modificati, sempre nel rispetto dell’ambiente ma tali da consentire nuove prospettive di gestione e sviluppo di attività imprenditoriali».

L’Asinara si apre, non solo ai territori dell’area vasta, rappresentata dai comuni che si affacciano sull’isola - Sassari, Sorso, Sennori, Castelsardo e Stintino – che rafforzeranno la centralità di Porto Torres, ma anche agli investitori per la realizzazione di nuove attività da concentrare a Cala Reale. «Vogliamo creare un rapporto sinergico tra Comune, Ministero e Regione per poter mettere la Reale al centro di un sistema di alta formazione, percorsi di studi per scuole e università, convegni per garantire un livello di eccellenza nell’isola», aggiunge Muntoni. Tutte le strutture in capo ai vari Ministeri verranno convogliate e destinate allo sviluppo di attività di formazione con percorsi di ricerca di livello internazionale.

