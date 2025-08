«A Cala Luna senza ticket grazie al nostro ricorso» 

«A Cala Luna, per la stagione in corso, si sbarcherà senza obbligo di ticket. Questo il risultato ottenuto dal comune di Dorgali grazie al ricorso al Tar Sardegna, teso ad impugnare una delibera della Giunta comunale di Baunei. E questa è la comunicazione da dare agli utenti e agli operatori dei trasporti marittimi che provengono da qualsiasi punto del golfo di Orosei». Questa la corretta versione dei fatti, secondo la sindaca di Dorgali Angela Testone, per quanto riguarda la mancata sospensiva delle delibere del comune di Baunei che disciplinano il sistema di prenotazione spiagge con QR Code. «È vero, il Tar non ha concesso la sospensiva della delibera oggetto di contestazione - spiega Testone - ma le motivazioni sono chiarissime e sono legate al ripensamento del sindaco di Baunei Monni che, per evitare di sospendere gli effetti delle proprie decisioni su tutta la costa di Baunei, cioè il pagamento del ticket, è tornato indietro su Cala Luna con la delibera del 16 luglio, in cui sospende gli effetti delle precedenti determinazioni proprio per quanto riguarda l’arenile di quella spiaggia». E sulla questione “ticket nelle spiagge” la prima cittadina di Dorgali puntualizza ancora: «Proviamo a eliminare un po’ del fumo sparso a piene mani con note ripetute e continue che tendono a confondere chiunque voglia farsi un’idea basata su fatti e non su proclami, se a Cala Luna non si paga il ticket perché non c’è il nuovo pontile ma soltanto un corridoio di lancio, lo stesso ragionamento si deve applicare a tutte le spiagge del golfo: laddove non c’è pontile non si paga il ticket».

