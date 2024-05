A Caivano va in scena il nuovo scontro tra Meloni e De Luca 

Caivano. Per tre mesi il sassolino l’ha tenuto nella scarpa. Ma quando la premier Giorgia Meloni è arrivata a Caivano per inaugurare il centro sportivo, e si è trovata di fronte il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, gli ha stretto la mano ed è andata dritta al punto: «Presidente De Luca, quella stronza della Meloni, come sta?». Una citazione, davanti ad autorità e telecamere, dell'insulto che De Luca le aveva rivolto lo scorso 16 febbraio, alla Camera in una situazione meno formale.

«Benvenuta, bene di salute», le ha detto uno stupefatto governatore. I botta e risposta non sono mai mancati anche sui Campi Flegrei, tema di una riunione a Palazzo Chigi con la premier di rientro a Roma. A febbraio, quando De Luca guidò a Roma la protesta dei sindaci campani sul mancato sblocco di risorse, Meloni, che era in Calabria, disse: «Se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più». De Luca sbottò poco dopo in Transatlantico: «Meloni? Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei».

A tre mesi di distanza, la staffilata della premier è accolta con entusiasmo dentro FdI. «Giorgia, insegnaci la vita», il post con cui viene rilanciato il video sul profilo di Atreju, la kermesse del partito. Ma il duello a distanza sembra destinato a continuare. Alla vigilia della visita a Caivano il governatore era stato freddo sulla possibilità di parlare del tema con la premier a margine dell'inaugurazione del nuovo centro sportivo:

