Così vicini Sant’Elia e via Roma, in mezzo Su Siccu, non lo erano mai stati. Un cambio di prospettiva storico tra due zone di Cagliari divise da un canale che, dopo anni di impicci burocratici e rinvii, adesso si può attraversare. Da ieri il nuovo ponte ciclopedonale di Su Siccu è aperto. Festa e selfie dei cagliaritani che l’hanno inaugurato. Il lungomare da Sant’Elia al porto adesso può diventare realtà.

