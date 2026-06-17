A Cagliari “Tutte le strade portano a Bach” 

Prosegue il cammino di “Cammei Contemporanei 2026” con un appuntamento che mette in dialogo passato e presente, tradizione e innovazione, in un percorso musicale che attraversa oltre due secoli di storia. Sabato alle 19, nell'Aula Consiliare di Palazzo Regio a Cagliari, andrà in scena il concerto “Tutte le strade portano a Bach”, uno degli eventi più originali della rassegna organizzata dall’associazione Incontri Musicali.

Protagonisti della serata saranno il violinista Attilio Motzo e il pianista Fabrizio Marchionni, interpreti di consolidata esperienza che guideranno il pubblico in un itinerario musicale costruito attorno alla figura di Johann Sebastian Bach, considerato ancora oggi uno dei punti di riferimento fondamentali della musica occidentale.

Il titolo del concerto non è casuale. “Tutte le strade portano a Bach” vuole infatti evidenziare come, anche a distanza di secoli, il linguaggio del grande compositore tedesco continui a rappresentare una fonte di ispirazione per autori appartenenti a epoche e sensibilità differenti. Il programma diventa così un viaggio musicale che parte dalla contemporaneità per arrivare alle radici della tradizione europea.

La serata si aprirà con “Ispiritu” del giovane compositore sardo Emanuele Perinu, nato nel 1995, testimonianza di una nuova generazione di autori che guarda al patrimonio musicale del passato senza rinunciare a una voce personale e contemporanea. Seguiranno le “Variazioni su un tema originale per violino e pianoforte” di Fabrizio Marchionni, pagina che conferma il doppio ruolo dell'artista come interprete e compositore, in un dialogo costante tra scrittura musicale e pratica esecutiva. Il programma proseguirà con “Introduzione e Allegro per violino e pianoforte” di Goffredo Petrassi, figura centrale della musica italiana del Novecento, e con i “Cinque pezzi per violino e pianoforte” di Ottorino Respighi – Romanza, Aubade, Madrigale, Berceuse e Humoresque – opere che testimoniano la straordinaria capacità del compositore bolognese di fondere eleganza formale, colore e cantabilità. Il punto di arrivo del percorso sarà la Sonata n. 6 in Sol Maggiore BWV 1019 di Johann Sebastian Bach, capolavoro della musica da camera e sintesi perfetta di quella ricerca di equilibrio, profondità e bellezza che continua a influenzare generazioni di musicisti e compositori.

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