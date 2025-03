A Cagliari torna il Caffè d’Arte Villa Fanny 

Torna il Caffè d’Arte Villa Fanny, a Cagliari. Per il secondo anno consecutivo, l’hotel a 5 stelle di via Don Bosco riapre le sue porte con un nuovo ciclo di eventi, «ampliando i propri orizzonti per esplorare l’arte in tutte le sue forme, abbracciando un’ampia varietà di temi artistici e culturali», si legge in un comunicato stampa. «Ogni incontro del Caffè d'Arte sarà un’opportunità per approfondire le molteplici sfaccettature dell’arte: dalla musica alla letteratura, dal disegno alla filosofia. Più di un semplice calendario di appuntamenti, il Caffè d’Arte Villa Fanny sarà uno spazio di condivisione, dove chiunque potrà prendersi una pausa dalla quotidianità per immergersi in un ambiente che stimola la curiosità culturale e il dialogo tra le arti».

Primo incontro

Il primo evento dell’anno è in cartellone per giovedì 20 marzo, inizio alle 18, con il nome “Arte, vino, vita”, un’esperienza artistica per esplorare o perfezionare le tecniche della pittura, gustando un calice di vino. In collaborazione con la maestra Silviya Nedelcheva e l’iniziativa Arte Vino Vita.

Curatrice: Fontanarosa

La rassegna sarà curata da Elena Fontanarosa, laureata in filosofia ed ex rappresentante degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio d’Amministrazione per Unica. «La sua profonda passione per l’arte e per la scena artistica contemporanea sarda sarà il filo conduttore degli incontri».

Progetto: Cellino

L’intero progetto sarà sostenuto dalla collaborazione con Lucina Cellino, curatrice di Villa Fanny nonché co-ideatrice di Caffè d’Arte, iniziativa nata da una passione per l’arte, tramandata da sua madre Fanny a lei, arrivando fino a sua figlia Elena.

«Da questa eredità», si legge ancora nel comunicato di presentazione della manifestazione di questa stagione, «è scaturito il desiderio di trasformare l’hotel in un autentico polo culturale e artistico, un luogo dove l’arte diventa un’esperienza viva e condivisa».

