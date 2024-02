A Cagliari sul trattore: «Vogliamo restare per altri dieci giorni» 

«Lunedì chiederemo l’autorizzazione per restare altri dieci giorni qui». La battaglia dei pastori e degli agricoltori della Medio Campidano, dal Sulcis, dalla Trexenta e dall’hinterland cagliaritano accampati da martedì davanti al molo Dogane del porto di Cagliari non accenna a spegnersi. Anzi, come annunciato nei giorni scorsi sono pronti ad andare a Roma. «Ci stiamo organizzando per partire martedì e raggiungere i colleghi delle altre regioni. Vogliamo un incontro con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, perché ascolti le nostre istanze. Le risposte non arriveranno dall’oggi al domani, per questo noi non smobilitiamo», spiega Roberto Congia, referente del comitato “Riscatto agricolo” che insieme al Movimento pastori sardi ha organizzato la protesta in Sardegna. Intanto tra oggi e domani molti uomini e donne delle campagne sarde potrebbero raggiungere il quartier generale del capoluogo e unirsi alla protesta.

«Sentiamo le risposte»

«Molti, compatibilmente con i lavori nei campi e nelle aziende, si stanno organizzando per venire. Nella capitale, nonostante le difficoltà che abbiamo vivendo in un’Isola, ci sarà una massiccia rappresentanza di agricoltori e allevatori sardi. Altri resteranno a Cagliari e continueranno a presidiare il porto. Tutto dipenderà dalle risposte che il ministro Lollobrigida vorrà darci: se saranno soddisfacenti e rassicuranti noi torneremo al nostro lavoro e dalle nostre famiglie, diversamente non solo il presidio continuerà, ma alzeremo il tiro», afferma Congia.

«Tutto tace»

Allevatori e agricoltori sperano anche in un incontro con la premier Giorgia Meloni: «siamo forse la regione più penalizzata e più dimenticata dalla politica nazionale», aggiunge Andrea Cinus del Movimento Pastori sardi, «devono ascoltarci e trovare soluzioni per valorizzare il nostro lavoro non per annientarlo, ma spetta anche alla politica regionale alzare la voce e difendere il comparto agricolo della propria terra, invece, tutto tace».

Le richieste

Oltre a una burocrazia più snella e veloce, il mondo delle campagne chiede all’Europa di ripensare le misure di sostenibilità del settore agroalimentare (Green Deal) e l’abolizione degli incentivi per non coltivare i terreni. E ancora di controllare i costi del gasolio agricolo e delle materie prime, oltre a vietare l’importazione di prodotti agricoli come Ogm, carne sintetica e farine di insetti.

La sfilata

Anche ieri nel primo pomeriggio, come ormai accade da giorni, un gruppo di trattori ha lasciato per qualche ora il presidio e ha sfilato lungo le strade principali di Cagliari, rallentando il traffico e catturando l’attenzione dei passanti.«Nel fine settimana non ci sono molte navi che arrivano o partono dall’Isola, quindi non abbiamo potuto bloccare i tir, ma questo non vuol dire che la protesta si è spenta, anzi. Siamo contenti perché, dopo i primi giorni in cui i cittadini hanno storto il naso per i disagi creati, nelle ultime ore invece, si sono avvicinati, mostrandoci la propria solidarietà. Noi siamo qui pronti a spiegare le nostre ragioni, come abbiamo detto fin dal primo momento è una guerra di tutti e per tutti», sottolinea ancora Congia. Intanto i manifestanti non desistono e si apprestano a trascorrere la sesta notte nel piccolo accampamento allestito davanti al molo Dogane.

