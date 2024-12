«A Cagliari siamo una grande famiglia» 

Oltre 300 associati tra direttori di gara e osservatori, 166 arbitri effettivi, 45 dei quali donne e 50 neanche maggiorenni, un’età media di 21,2 anni. Sono i numeri della sezione cagliaritana della Aia (l’Associazione italiana arbitri) il cui presidente è Andrea Melis, 39 anni, al suo secondo mandato. Numeri di tutto rispetto per una squadra che «ha raggiunto un ottimo livello» anche se «c’è sempre da migliorare, essendo giovani in formazione», dice il massimo dirigente. I fischietti più alti in grado sono Giuseppe Collu, in forza alla Can (la Commissione arbitri nazionale che si occupa anche della Serie A), e Michele Desogus, nella Can 5 Élite (futsal).

La sezione è nata nel 1930 e ha in organico i vicepresidenti Marta Atzori ed Efisio Deiana oltre ai delegati tecnici, che si occupano di seguire e formare i ragazzi: Domenico Picca per il settore giovanile scolastico, Giuseppe Franzese per la Juniores, la Terza e Seconda categoria e Laura Scano per il futsal. Uberto Santoboni è responsabile degli osservatori. «Una squadra di eccellenze a livello regionale e nazionale».

Il lavoro di formazione comincia «con un corso che dura circa due mesi e mezzo», sottolinea Melis, «prevede due lezioni a settimana per la parte teorica con il supporto di materiale cartaceo e video, poi una volta superato l’esame scritto e orale e presa la qualifica da arbitro effettivo si lavora con riunioni quindicinali e con due allenamenti atletici a settimana». La sezione ha un compito preciso: «Non solo formare gli arbitri ma anche lavorare alla loro crescita umana e personale perché siamo portatori di regole e dobbiamo essere i primi a rispettarle. Siamo una grande famiglia, credo molto nella socializzazione tra colleghi e nella loro crescita come amici. Per implementare i legami vengono svolte anche tornei di calcio a 5 assieme ad altre sezioni in Sardegna e oltre mare». Il tema violenza che spesso coinvolge chi dirige le gare «è spinoso», ma nella realtà «in Sardegna viviamo in un’isola felice. Ciò non toglie che sia un fenomeno da debellare. Certi atteggiamenti non possono essere tollerati non solo per gli arbitri ma per il bene del sistema calcio».

L’affiliazione «è in forte crescita», tanto che la sezione cagliaritana ha ricevuto un premio dal presidente nazionale Carlo Pacifici. E le iscrizioni, per chi desiderasse diventare arbitro, sono aperte. «A inizio gennaio si chiuderà il primo corso stagionale con 51 partecipanti, alla fine dello stesso mese comincerà il secondo». Per iscriversi: mail “pres.cagliari@aia-figc.it”. (an. m.)

