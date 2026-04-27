«A Cagliari per ritrovarmi» 

«Sono qui per prendere energia, mettere minuti nelle gambe e per godermi l'atmosfera italiana che mi è mancata per tanti anni e che sempre speciale. Negli ultimi anni me la sono riuscita godere soprattutto in Davis, quindi spero che il calore di Cagliari si faccia sentire».

Nel catino

Matteo Berrettini conosce l'importanza del tifo in un catino infuocato come quello di Monte Urpinu e chiama a raccolta gli appassionati in vista del suo match di oggi (programmato come terzo sul Centrale) contro lo statunitense Patrick Kypson. «Le prime partite sono sempre complicate. Non mi sono neanche mai allenato con lui, non ci conosciamo benissimo. Sarà sicuramente una partita complessa per un milione di motivi. Spesso quello che succede, si spera, che più va avanti il torneo e più ci si sente meglio, il livello sale», spiega Berrettini, arrivato in città venerdì.

Dolci ricordi

Cagliari risveglia in lui dolci ricordi, dai primi match giovanili: «Sono contento di essere qui. La prima volta ero un bambino (Under 12, ndr ), fa sempre piacere tornare. Ci siamo sempre sentiti ospitati nel migliore dei modi. Sono felice di poter competere un'altra volta, di cercare di trovare il mio miglior tennis, la miglior condizione fisica e mentale. Abbiamo ritenuto che fosse questo il posto esatto per trovare tutte queste cose», spiega Matteo.

L'ultima volta ha giocato a Monte Urpinu correva l’anno 2021. Il giocatore romano recuperava da un infortunio e giocò solo il doppio, in coppia con il fratello Jacopo, arrivando in semifinale nel tabellone vinto da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori su Simone Bolelli e l’argentino Andres Molteni.. «Cerchiamo di riprendere un po' quell'energia che Cagliari mi aveva dato. Sembra ieri, ma è già cinque anni fa. Bellissimo. Con mio fratello, che è qui con me, stavamo ricordando proprio oggi le partite contro giocatori molto forti. È stata una bellissima settimana e speriamo che io possa prendere da qui tutta l'energia necessaria per affrontare la stagione».

La rinascita

Dopo quel torneo, Berrettini spiccò il volo, con i successi a Belgrado e al Queen's, e le finali nel 1000 di Madrid e soprattutto a Wimbledon, stoppato da quel Nole Djokovic che già lo aveva battuto poco prima nei quarti al Roland Garros e poco dopo nei quarti agli Us Open. Un'annata che culminò con la partecipazione alle Atp Finals e che gli fece iniziare il 2022 al sesto posto mondiale. Ora Matteo, che ha compiuto 30 anni un paio di settimane fa, è scivolato alla casella Atp numero 92, ma ha la consapevolezza data dall'esperienza di mille battaglie e, soprattutto, ha il tennis per tornare in alto, ripartendo da Cagliari: «e quando si gioca vicino al mare, mi piace».



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