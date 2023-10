A Cagliari oltre cinquecento persone in piazza per manifestare a favore della Palestina 

Anche a Cagliari scende in piazza il Comitato di solidarietà per la Palestina al quale aderiscono la comunità palestinese in Sardegna, Potere al popolo, Usb, Liberu e A Foras oltre a Cobas scuola. E si schiera - in una manifestazione in piazza Garibaldi - dalla parte degli abitanti della Striscia di Gaza. Circa cinquecento i partecipanti con decine di bandiere palestinesi e due maxi striscioni: «Fermiamo il massacro» e «Dalla parte di chi lotta». La manifestazione è andata avanti in maniera pacifica. «Ci vogliono annientare - ha esordito un rappresentante della comunità palestinese - non si fermeranno. I bombardamenti non sono iniziati in questi giorni, ma molto prima. Israele vuole risolvere i suoi problemi interni».

