A Cagliari nostalgia di “Happy Days” e di Luigi Tenco 

L’omaggio a Luigi Tenco, il ricordo di “Happy Days” e un approfondimento sulle scrittrici lusofone nella quarta giornata del Festival Premio Emilio Lussu, all’Hotel Regina Margherita di Cagliari fino a domenica prossima. Oggi si inizia alle 10 con il tour per la promozione del territorio in collaborazione con Trip Sardinia. L’itinerario prevede la visita del quartiere Stampace.

Alle 17 Giuseppe Ganelli ed Emilio Targia presenteranno “La nostra storia. Tutto il mondo di Happy Days” (Minerva Edizioni) con Fabio Canessa. Finora nessuno, in nessuna parte del mondo, aveva mai pubblicato un libro che raccontasse nel dettaglio la storia della celebre serie tv. La docente Luìsa Marinho Antunes terrà alle 18 la lectio “Letteratura e diritti umani. Le scrittrici della lusofonia” per un affascinante viaggio alla scoperta delle scrittrici lusofone del XX secolo legate al tema dei diritti umani.L’omaggio a Luigi Tenco nell’incontro “Parole e musica d’autore” vedrà alle 19 sul palco Alessandro Macis, Paolo Capodacqua e Virginia Buonavolontà per presentare il libro “Lontano, lontano, lettere, racconti, interviste” (Il Saggiatore) di Enrico De Angelis e Enrico Deregibius, a cui seguirà l’omaggio musicale “Quella mia timidezza…”

