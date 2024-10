A Cagliari nel segno di Sini, Casula, Canu 

Domani a Cagliari, alle 19, al Caffè Savoia, via Savoia 14, si terra la presentazione della rivista Erbafoglio con le letture affidate a Fabrizio Raccis, Annachiara Atzei, Alessio Liberati, Antonello Zanda, Arnaldo Pontis, Roberto Belli, Maria Oppo e altri autori

In questo numero spiccano in “Prosa”, diretto da Mauro Tetti, con racconti di Claudio Bello, Simonetta Spissu e Ignazio Caruso. E ancora: Michela Calledda con “Poesia della resistenza” di Manlio Massole; le “Scaffalature Sonore” sul musicista sassarese recentemente scomparso Gavinuccio Canu e a cura dell’associazione a lui intitolata; i ritratti inediti dedicati ad artisti e poeti dimenticati come Antonio Sini, scritto da Antonello Zanda, e un ricordo di Tonino Casula restituito da Angelo e Alessio Liberati.

