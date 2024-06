A Cagliari nel 2016: «Io e la Sardegna, un rapporto antico» 

«Ho avuto una vita meravigliosa ma il passato conta poco, io guardo avanti». Così Philippe Leroy nel novembre del 2016, aveva 86 anni, si raccontò al Puntodivista Film Festival, concorso internazionale di cinematografia. Nell’occasione, al teatro Adriano, era stato annunciato il film “Chi salverà le rose?” , frutto di una produzione indipendente diretta dal regista algherese Cesare Furesi, alla sua prima esperienza cinematografica. E in quella bella serata rilasciò un’intervista al nostro collaboratore Fabio Marcello che vi riproponiamo.

Monsieur Leroy, lei e la Sardegna.

«Adoro la vostra isola, la frequento da prima del boom della Costa Smeralda e ci ho girato anche due o tre film. Nutro rispetto per i sardi, gente tutta d’un pezzo. Cagliari poi è una città bellissima».

Come mai non si fa chiamare col suo vero cognome, Leroy-Beaulieu?

«Perché con voi italiani è una partita persa, non sapete pronunciarlo! Così, a furia di sentirlo storpiare con suoni improbabili, ho deciso: Leroy e basta».

Però gli italiani le vogliono un gran ben e.

«Potrei dire che mi hanno adottato. Sono arrivato in Italia nel 1962, una vita fa. Anche se rimango francese fino alla punta dei capelli, qui sono a casa. Diciamo che sono un po’ come il Colosseo, ormai mi conoscono tutti».

