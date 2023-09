A Cagliari l’Oscar della salute  

Un bagno al Poetto con le sedie job e le carrozzine anfibie, la possibilità di utilizzare tutti i servizi in spiaggia, la gioia di poter godere pienamente di una giornata al mare. Una conquista per tanti disabili gravi (persone affette da malattia neurodegenerativa, o in ventilazione meccanica assistita anche per altre patologie, o con grave disabilità motoria) e i loro familiari caregiver che, grazie a un’intesa tra il Comune e l’Esercito, durante l’estate hanno avuto accesso a un servizio dedicato e su misura nello stabilimento balneare dei militari. Iniziativa organizzata con il supporto dell’Esercito e la sezione di Cagliari della Croce Rossa.

La cerimonia

È la straordinaria esperienza nata dal progetto “La terrazza di Pier” del Comune di Cagliari, iniziativa che – per la grande attenzione all’inclusione sociale – ieri a Bari è valso un importante riconoscimento al capoluogo della Sardegna: l’Oscar della Salute 2023 nell’ambito del Premio nazionale Rete Città Sane. A ritirare il premio nel capoluogo pugliese nel corso della ventesima edizione del Meeting nazionale della Rete Città Sane, sono stati il sindaco Paolo Truzzu e l’assessora alle politiche sociali Viviana Lantini.

La qualità della vita

Un primo premio, tra i tanti progetti delle amministrazioni comunali di tutto il Paese che hanno partecipato al bando nazionale, che ha riconosciuto l’impegno del Comune di Cagliari per un’inclusione piena dei disabili gravi e per l’attenzione ai bisogni di salute dei caregiver, familiari (nella maggior parte dei casi donne) che difficilmente hanno la possibilità di vivere momenti di svago.

I fondi dedicati

«La promozione della salute e l’aiuto alle persone più deboli e vulnerabili è da sempre il nostro primo impegno», hanno dichiarato il sindaco Truzzu e l’assessora Lantini ricevendo il premio. «Un grazie sentito ai servizi sociali, all’Esercito Italiano, alla Croce Rossa, nostri partner di progetto». Un ringraziamento, è stato sottolineato, «per i volontari e per la rete sociale che ha dato supporto all’iniziativa». Una quarantina i disabili gravi che hanno utilizzato i servizi del progetto, compresi alcuni ragazzi. Tra le spese sostenute dall’amministrazione comunale (circa 53mila euro dai fondi del bilancio), l’acquisto delle attrezzature (sedie job, carrozzine anfibie per l’accesso in mare, gazebo per la permanenza in spiaggia) e l’allestimento dell’area del lido dedicata.

