A Cagliari lo Sveglione di Capodanno 

Si chiamerà lo Sveglione di Capodanno ed è aperto a chiunque voglia lasciarsi alle spalle il 2024 in modo alternativo.

Il Presidio del popolo sardo, che quest’estate ha effettuato i blocchi nel porto di Oristano nella fase calda della raccolta delle firme per la Pratobello 24 e dell’arrivo delle pale eoliche necessarie per attivare alcuni siti per la produzione di energia, sarà a Cagliari per stappare una buona bottiglia di vino e salutare l’arrivo del 2025.

Come annunciano Davide Fadda e Gianfranco Cau, un po’ gli ispiratori delle azioni del Presidio del popolo sardo, da ieri in lutto per la scomparsa dell’attivista Gianna Corda, domenica ci sarà una riunione a Santa Giusta per definire meglio i dettagli della serata. Di sicuro arriveranno manifestanti da tutta l’Isola, che stazioneranno sotto il Palazzo del Consiglio regionale e lì dormiranno dentro le tende. Ma non solo.

Gli attivisti faranno capolino nei punti di maggiore afflusso del Capodanno nel capoluogo, in particolare alla Marina, dove spiegheranno ai cagliaritani la necessità di una mobilitazione come quella contro l’assalto eolico sferrato sulla Sardegna e la mancanza di una tutela chiara ed efficace proprio per scongiurare il continuo insorgere di parchi eolici giganteschi. La sensibilizzazione toccherà anche le vicende della Pratobello 24, la proposta di legge di iniziativa popolare da 211 mila firme che la politica sarda ha preferito non prendere in considerazione. (lo. pi.)

