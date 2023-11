A Cagliari le notti selvagge con Emily Dickinson 

Al Cinema Greenwich d’essai, in via Sassari 67 a Cagliari, si accende oggi l’attenzione sull’universo femminile con la rassegna “Essere Donne”, organizzata dall’associazione culturale La Settima Arte in collaborazione con la Società Umanitaria – Cineteca Sarda, Comunicare Agency, Europa Cinemas e la Fondazione Faustino Onnis.

L’appuntamento di oggi, alle 18, è con “Wild nights with Emily Dickinson” di Madeleine Olnek, 2018, introdotto da Antonello Zanda, direttore del Centro Servizi Culturali della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari, giornalista, scrittore e critico. L’opera è un ritratto irriverente i cui obiettivi sono chiari da subito: decostruire l'immagine di donna reclusa, triste e solitaria che ha accompagnato la maggior parte delle biografie della poetessa, far emergere il grande amore da lei vissuto con un'altra donna, e far riflettere attraverso l'ironia su come la storia delle donne - nell'editoria come in molti altri ambiti - sia stata nel tempo riscritta, spesso sulla base di un retaggio patriarcale che non ammette per loro un reale protagonismo. La rassegna “Essere Donne” proseguirà poi con altre imperdibili proiezioni, incontri e dibattiti fino al 29 dicembre 2023 con due appuntamenti a cadenza settimanale.

RIPRODUZIONE RISERVATA