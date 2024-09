A Cagliari l’arte tira anche di notte Mostre e collezioni aperte fino alle 23 

È la seconda volta, e non sarà l’ultima, perché le buone pratiche portano sempre buoni frutti. Domani, a Cagliari, i Musei Nazionali insieme con l’Università, il Comune e l’Istituto superiore regionale etnografico (Isre) replicano l’iniziativa “Verso la città dei musei”, che prevede l’apertura in contemporanea e fino alle 23, (ultimo ingresso alle 22) di sette musei cittadini con riduzioni e gratuità per favorire la massima accessibilità alle singole persone e alle famiglie.

Viaggio nella Storia

Un evento apprezzato dalla città, che si ripete a distanza di poco meno di un mese, e che dà la possibilità di godere, nelle ore meno calde della giornata, l’arte del Novecento della Galleria comunale, quella siamese del Museo Cardu, la cultura materiale sarda della collezione Cocco nel Museo etnografico, fino alla storia più antica dell’isola raccontata dal Museo archeologico.

C’è una novità

In particolare, in Cittadella saranno visitabili il Museo archeologico (biglietto ridotto a 4,50 euro) e la Pinacoteca Nazionale (ingresso gratuito dalle 20 alle 22); il Museo delle Cere anatomiche “Clemente Susini” dell’Università di Cagliari (ingresso gratuito); il Museo della Collezione Cocco dell’Isre (biglietto ridotto); il Museo d’arte siamese “Stefano Cardu”, la Pinacoteca nei Giardini pubblici e il Palazzo di città del Comune di Cagliari. Per la prima volta si potrà accedere ai tre musei civici, sia alle collezioni permanenti sia alle mostre temporanee, con un biglietto unico, per l’occasione ridotto a 6 euro. Un’opportunità preziosa, ideata all’interno degli accordi di programma convenuti tra i Musei Nazionali e le altre istituzioni, che accorcia le distanze tra i luoghi di cultura e i storia e i cittadini, contribuendo a cementarne il senso di appartenenza.

Un dono prezioso

Nell’ottica del dialogo e dell’ibridazione tra passato, presente e futuro, si colloca anche l’iniziativa “Prendas Torradas”, in programma domani, alle 20, in Pinacoteca.

Nel corso dell’evento, Maria Crespellani donerà una propria opera, “Lotta tra angeli e diavoli”, alla Galleria di piazza Arsenale, alla presenza di Francesco Muscolino e Maria Antonietta Mongiu, direttore e componente del Cda dei Musei Nazionali, Franco Masala, storico dell’arte, Elisabetta Masala, curatrice e storica dell’arte, Giovanna Puddu, figlia della donatrice. Gli interventi saranno accompagnati dalla lettura di poesie di Teresa Mundula Crespellani, ad opera dell’attrice teatrale Lia Careddu.

Piccole grandi cose

Nata a Cagliari nel 1925, Maria Crespellani – scrive Franco Masala nella locandina - «è un ossimoro vivente». Determinata, malgrado la sua apparente fragilità, l’artista «ha una profonda religiosità che si sposa con la sua grande voglia di ridere. Entrambe sono responsabili di molti dei suoi conventi, delle sue chiesine, delle sue meditazioni. “Lotta tra angeli e diavoli” è scelta piccola dell’ingente quantità di opere realizzate da Maria ma può dare conto, anche a chi vi si accosta per la prima volta, di un mondo poetico e intimo fatto di cose minime, ma di significato grande».

