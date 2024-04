A Cagliari l’arte di Antonio Sini per Gramsci 

“L’arte di Antonio Sini incontra Antonio Gramsci”: domani, alle 11, nell’aula magna dell'Istituto Azuni, di via is Maglias 132, sarà inaugurata la mostra che vedrà esposta una selezione di opere realizzate dall'artista e dedicate al grande intellettuale.

Tempere

Al centro della mostra di Antonio Sini - realizzata grazie alla gentile concessione delle opere da parte di Mariella Obino Sini - una serie di tempere che Sini ha dedicato alla figura di Gramsci e che furono esposte nel 1977 ad Ales, in occasione del quarantennale della morte del filosofo sardo, alla presenza di Enrico Berlinguer. Da allora le opere di Sini sono rimaste nascoste e mai più esposte. La mostra offre anche un’ampia panoramica dell’attività artistica del pittore e scultore, nonché poeta, di Sarule, attivo in Sardegna a partire dagli anni ’60. L’iniziativa è promossa dall'Istituto Gramsci Sardegna, in collaborazione con la Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari e dell’Istituto di istruzione superiore Azuni. Alla presenza dei familiari e dei rappresentati istituzionali, per l'inaugurazione interverranno: Jessica Cappai (dirigente Scolastico dell’Azuni), l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau, Gianfranco Bottazzi (presidente dell’Istituto Gramsci della Sardegna), il direttore della Società Umanitaria - Cineteca Sarda di Cagliari Antonello Zanda, Giorgio Serra e Domitilla Laura Fantini. La mostra “L’arte di Antonio Sini incontra Antonio Gramsci” nasce con l’intento di favorire la conoscenza di Antonio Sini. Per realizzare questa mostra sono stati coinvolti gli studenti della classe 3ªT dell’Azuni coordinati dalle professoresse Domitilla Fantini e Ilaria Medda. Le classi 4d e 5d coordinate dalle docenti Virginia Marci e Caterina Lampis garantiranno le visite guidate. La mostra sarà visitabile dal 16 al 30 aprile con questi orari di apertura: mattino dalle 9 alle 13 (da lunedì a sabato) e il pomeriggio dalle 16 alle 18, il martedì e giovedì.Le scuole interessate a visitare la mostra potranno candidarsi inviando la richiesta a immaginandogramsci@gmail.com -virginia.marci@info.azuni - +39 34338 813 4040 Per informazioni: immaginandogramsci@gmail.com - virginia.marci@info.azuni.

