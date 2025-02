A Cagliari la preghiera in Cattedrale 

La fede, che se possibile si fa anche più forte, col rosario stretto tra le mani e lo sguardo chino, nelle bancate dove il dolore è intimo e composto. Anche il capoluogo sardo si ferma in preghiera per Papa Francesco, che lotta dal 14 febbraio al policlinico Gemelli di Roma. Sono rivolte a lui le parole dell’arcivescovo Baturi, che dall’altare della Cattedrale rivolge pensieri e parole al Santo Padre e ai numerosi fedeli, riuniti nella chiesa dove in tanti chiedono la grazia; che da giorni si riassume in un’unica e accorata richiesta: la salute per Francesco. La chiede con gli occhi lucidi la donna vestita di nero in prima fila, la chiedono nei posti dietro. Ancora sguardi bassi, altri rosari e le suppliche affidate al cielo, nella tarda serata senza fine.

La voce solenne del segretario della Cei si fa spazio tra i presenti. «Il Papa vuole che la sua vita sia pubblica, la sua fragilità conosciuta. Offrire la malattia agli altri unisce in una comunione di affetto», dice monsignor Baturi. «In ogni ospedale vorrei ci fosse un abbraccio d'amore per tutte le persone ferite o toccate dalla malattia. La vita merita di essere vissuta anche nella sofferenza». E poi il pensiero torna indietro, alla visita di Papa Francesco in città, accolto da una folla osannante. Tra i sorrisi di allora oggi spenti e imploranti. «Mi piace anche ricordare quanto Cagliari sia sempre stata importante per il Papa: mi ha sempre detto che i sardi hanno una forza speciale. Usiamola nella tenerezza per pregare per il Santo Padre». E pregano in tanti, dentro e fuori dalla cattedrale di Cagliari e in ogni angolo del mondo, col tempo improvvisamente rallentato e scandito dai bollettini quotidiani che raccontano la sofferenza e la forza dell’uomo. Così qualcuno si commuove pure.

I misteri, la preghiera collettiva, e ancora ricordi. «Venendo tra noi a Cagliari, il 22 settembre del 2013, aveva detto: “Sono venuto per condividere con voi gioie e speranze, fatiche e impegni, ideali e aspirazioni della vostra Isola”. Quasi tredici anni dopo la città che lo aveva accolto con amore e devozione è ancora riunita per lui. «In questa sede adesso siamo noi a voler condividere le sue fatiche. Quelle della sofferenza e la speranza. Chiediamo a Dio di guardare con benevolenza il suo servo Francesco».

E mentre si prega arriva il nuovo bollettino, che regala un lieve miglioramento, nonostante le condizioni del Papa restino critiche. Così viene voglia di pregare anche più forte. Fuori e dentro la cattedrale, dove i devoti arrivano alla spicciolata e anticipano di mezz’ora l’appuntamento con preghiera e speranza.

Sembra quasi sentirlo, il profondo amore che lega Cagliari al Papa che da undici giorni nella sofferenza continua a dar forza agli altri. Anche nelle sue fragilità terrene, che raccontano il religioso e forse ancor più l’uomo. Quello a cui rivolge pensieri e preghiere il capoluogo sardo, mentre anche piazza San Pietro inizia a riempirsi di religiosi per la recita di un nuovo rosario dedicato a Bergoglio. Lui è ancora lì, al decimo piano del Gemelli, da undici gior ni, col mondo più lento, più unito e forse anche più credente. Un'ora dopo la cattedrale di Cagliari si svuota, ma le preghiere continuano.

