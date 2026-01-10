A Cagliari la canzone napoletana con Magnani 

Riprende anche nel nuovo anno l’itinerario di Isolarte tra musica, cinema, arte e letteratura per ricordare Amedeo Nazzari. Questa sera a Cagliari, alle 17, all’auditorium San Paolo in piazza Giovanni XXIII protagonista del primo concerto della rassegna sarà la voce di Nicoletta Magnani, cantante ed interprete di eccezionale talento, presente in palcoscenici importanti e apprezzata il mese scorso come artista di apertura del concerto di Marco Morandi, figlio del celeberrimo cantautore bolognese, protagonista a San Nicolò Arcidano di un recital che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni.

Nicoletta Magnani, specialista del repertorio partenopeo, sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Riccardo Zinzula, tenore, pianista, direttore della Corale Santa Cecilia di Arborea tastierista degli Ympossibili, la band di Patrck Abbate e del batterista americano Mike Terrana.

Sul palco cagliaritano saranno proposte le musiche che hanno caratterizzato l’infanzia di Amedeo Nazzari, quelle melodie di fine Ottocento e della prima metà del XX secolo che hanno rappresentato la base per il futuro sviluppo di un patrimonio musicale portato avanti a partire dagli anni ’60. Da “Luna nova” di Salvatore Di Giacomo e Mario Costa di fine ottocento a “Reginella” brano cult di Libero Bovio del 1917, da “Nuttata e sentimento” di Vincenzo Cassese e Salvatore Capolongo, nata ai primi del secolo scorso, ad uno dei classici più ascoltati nel mondo come “Na sera e maggio” dell’accoppiata Gigi Pisano e Giuseppe Cioffi che la concepiscono nel 1937.

