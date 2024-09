A Cagliari in migliaia: «Discutete subito la legge dei sardi» 

Le firme alla Pratobello 24 entreranno in Consiglio regionale dalla porta principale. Domani a Cagliari si terrà la manifestazione dei comitati contro l’eolico e il fotovoltaico per la proposta di legge di iniziativa popolare che punta sull’urbanistica per rivendicare la sovranità della Sardegna in materia e bloccare l’assalto in atto. Il dato monstre delle sottoscrizioni, arrivate alla centrale di riconteggio di Orgosolo, non ammette repliche: dentro una ventina di appositi plichi, lascerà il paese barbaricino alla volta di Cagliari per la consegna in Consiglio regionale.

L’organizzazione

I proponenti e i comitati hanno definito, con la segreteria della massima assemblea regionale, con il Comune e con la Questura, le fasi del raduno, che inizierà alle 10 (diretta su Videolina dalle 10.30), all’arrivo in città. Sono attesi 35-40 pullman di attivisti per la Pratobello 24, una ventina soltanto dalla Barbagia. Giambattista Marotto, comandante della polizia municipale di Cagliari, informa: «Gli autobus potranno sostare allo stadio gratuitamente». Non solo: «I parcheggi dello stadio e quelli della Fiera saranno i luoghi indicati pure per la sosta di chi arriverà con mezzi propri». In via Roma, di sicuro, l’arrivo di migliaia di persone potrebbe creare qualche inconveniente. Anche solo per l’attraversamento della carreggiata: «C’è da valutare la gestione di un’area in cui insiste un grande cantiere», prosegue Marotto. «Per ora non prevediamo la chiusura al traffico delle strade. Il blocco di via Roma o di viale Regina Elena potrà, nel caso, essere deciso nella stessa mattinata dell’evento, qualora dovesse rendersi necessario. Nelle strade attorno al Consiglio sarà vigente il divieto di sosta». In ogni caso, il presidio della polizia municipale, tra le 10 e le 17, sarà importante sia in via Roma che attorno al Palazzo: «Sarà operativo un contingente rinforzato di agenti, proprio per ridurre al minimo i disagi».

Domani in via Roma

Di sicuro qualche disagio per gli automobilisti ci sarà. Anche perché la mobilitazione prevede un flash mob attorno al Palazzo del Consiglio regionale, con i manifestanti disposti in cerchio attorno al Palazzo dell’assemblea regionale: «Simbolo dell’unità dei sardi», dice Maria Grazia Demontis, del comitato Gallura, «contro un assalto di chiara matrice coloniale». I comitati hanno già discusso con la segreteria del Consiglio regionale le modalità di consegna delle firme.

Le sottoscrizioni

Alle 11.30 una delegazione di quattro persone tra amministratori e attivisti, guidata dal “padre” della Pratobello 24, il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu, consegnerà i venti plichi ai funzionari del Consiglio. In origine era stata proposta la consegna delle firme con passaggio dal garage. Alla fine, invece, si è optato per la consegna dall’ingresso principale del Palazzo, dove poi, come informa il presidente della massima assemblea sarda Piero Comandini, «saranno custodite in un ambiente idoneo».

Il presidente

Proprio con Comandini i comitati vorranno parlare dopo la consegna: «Appena gli attivisti della Pratobello 24 chiederanno un incontro, darò la mia disponibilità», ha detto ieri. Mentre i comitati continuavano a ricordare: «Gli chiederemo di portare la legge dei sardi subito in Aula, senza tentennare», osserva Luigi Pisci, del comitato Sarcidano. «Un risultato del genere comporta un’assunzione di responsabilità da chi occupa un posto nell’Assemblea in rappresentanza nostra e non delle segreterie dei partiti».

