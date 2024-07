A Cagliari Ilaria Drago oggi dà voce a Simon Weil 

Un concerto poetico per dare voce e corpo alle parole di Simon Weil, una delle più grandi filosofe del Novecento. Scritto, diretto e interpretato da Ilaria Drago, con le musiche originali di Marco Guidi, lo spettacolo intitolato alla pensatrice francese andrà in scena oggi, a Cagliari (ore 21), nello Spazio Domosc, in via Newton 12.

L’evento, uno degli appuntamenti di Arterità Festival, organizzato dalla compagnia teatrale L’Aquilone di Viviana, porta in scena le riflessioni di Weil e alcuni episodi della sua vita. Il concerto, più che una narrazione degli avvenimenti di cui è stata testimone, coglie l’intimità di Weil, le sue domande, «permettendo allo spettatore di farsi attraversare dagli stessi dubbi, emozioni, intuizioni di quell’amore incontrato in Cristo che l’ha toccata». Drago, artista indipendente, autrice di romanzi e poesie, impegnata a realizzare un teatro attento al sociale, si sofferma su alcuni temi cari a Weil: il rapporto con la Chiesa e la sua funzione sociale; la guerra; il lavoro che riduce gli uomini e le donne a puro ingranaggio di un meccanismo insensato.La musica di Guidi è evocativa, richiama i canti dei lavoratori, i cori di bambini ebrei, i bombardamenti. Una cornice di dolore che Weil ha patito sul proprio corpo, trasformandolo in pensiero fecondo. (f. r. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA