A Cagliari il premio Oscar Santaolalla 

Il due volte vincitore del premio Oscar, autore di colonne sonore indimenticabili, Gustavo Santaolalla è il nome di punta della nuova edizione del Karel Music Expo: il 23 ottobre spetterà, infatti, al grande compositore di fama internazionale salire sui legni del Teatro Massimo di Cagliari. Un momento chiave per l’Expo, che si divide in due segmenti: il primo si concentrerà dal 4 al 6 settembre al Lazzaretto di Sant’Elia, e il secondo dal 23 ottobre al 10 novembre si muoverà tra il B Flat e il Massimo.

Il maestro argentino

E prima di dare un ordine cronologico agli appuntamenti che affolleranno il Karel, soffermiamoci sulla presenza di Santaolalla: un vero colpo grosso per Davide Catinari, che anche quest’anno segue la direzione artistica del festival, oggi alla sua diciannovesima edizione. Per i pochi che non lo sapessero, il maestro Santaolalla (argentino, classe 1951) non è solo uno dei grandi del rock ispanico – vincitore di due Grammy Awards – ma può anche vantare ben due Oscar consecutivi per le musiche dei film “Brokeback Mountain” e “Babel”, e come dimenticare la colonna sonora di un grande film come “I diari della motocicletta”, che gli ha valso il premio Bafta nel 2004. Un’occasione imperdibile per il pubblico, che potrà nel frattempo godere delle prime tre giornate di Karel Music Expo dal 4 al 6 settembre.

Il via

L’inaugurazione è prevista per giovedì 4 settembre alle prime luci dell’alba, al Fortino di Sant’Ignazio a Sant’Elia, e vedrà suonare Nicola Agus, polistrumentista ed esploratore di antichità e presente tramite strumenti autocostruiti. Il successivo appuntamento, dalle 20.30 al Lazzaretto, ruoterà attorno a quattro concerti: a iniziare il progetto Black Solanas, creato da Valentino Murru e appena reduce dal nuovo extended-play “Airports”. Subito dopo Indian Wells, alias di Pietro Iannuzzi, musicista elettronico dalla Calabria, autore di “No One Really Listens to Oscillators”. Poi sarà la volta degli hackedepicciotto, duo berlinese formato dall’ex Einstürzende Neubauten Alexander Hacke e Danielle De Picciotto, già voce dei The Space Cowboys: fondendo suoni analogici e digitali con spirito cinematico, i due vantano già tre dischi all’attivo dal 2021 ad oggi. Chiuderanno la serata del 4 Dub FX e Mr Woodnote, entrambi australiani e con decennali carriere soliste alle spalle che oggi si incrociano nel disco “Open Secret Society”, tra dub, hip hop ed elettronica.

Indie-pop

La seconda giornata del 5 sarà invece aperta alle 21 (sempre al Lazaretto) dalla band indie-pop cagliaritana Dodo Q, seguita da Dumbo Gets Mad, progetto pop psichedelico ideato dal cantautore e produttore emiliano Luca Bergomi, già avvezzo ai palchi internazionali e collaboratore del rapper Marracash sul suo penultimo disco. Andrà a concludere Micah P. Hinson, cantautore e chitarrista statunitense di origini native, star del folk alternativo a livello mondiale: la data è infatti parte del tour per il disco “The tomorrow man”, in uscita a ottobre e in anteprima per il pubblico del KME. La serata di sabato 6 vedrà esibirsi i Pindhar, duo milanese trip hop formato da Cecilia Miradoli e Max Tarenzi e accompagnato da un batterista per l’occasione, con l’ultimo album “A Sparkle on the Dark Water”. Il set successivo sarà nelle mani di Adriano Viterbini (ex Bud Spencer Blues Explosion), il cui repertorio solista mescola blues, musica afro e ambient. Finale di spessore con Goumar Almoctar, meglio noto Bombino, artista rock nigerino che ibrida sonorità rurali americane con vocalizzi di cultura e lingua tuareg, aggiungendo ritmi contagiosi e arrivando persino candidato ai Grammy Awards con il lavoro “Dehran”, pubblicato nel 2018, collaborando poi con leggende come Stevie Wonder, Keith Richards e Robert Plant, fino ad arrivare all’ultimo full-lenght, “Sahel”.

Ultime due date autunnali al Bflat : il 26 ottobre i Black’n’Blue e il 10 novembre Chris Thile.

