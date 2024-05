A Cagliari il migliore è sempre Lee 

Sono stati la francese Cassandre Beaugrand e - per la terza volta in altrettante edizioni - il britannico Alex Lee a salire sul gradino più alto del podio cagliaritano della World Triathlon Championship Series, la più prestigiosa serie iridata della disciplina. In mattinata la transalpina, bronzo olimpico a squadre a Tokyo, si è imposta in volata battendo, per 3”, la tedesca Tertsch e, per 7”, la britannica, campionessa del mondo, Potter e la francese Lombardi. Nel pomeriggio, invece, solo il neozelandese Wilde è riuscito a tenere il passo di Lee, argento olimpico a Tokyo e favorito per l’oro a Parigi. Terzo l’ungherese Lehmann.

La giornata

Dopo Abu Dhabi e Yokohama, la Wtcs è sbarcata al Poetto per il round più sentito della stagione, poiché valido per tentare l’ultimo treno per Parigi. Un po’ di pioggia e un mare diventato mosso nel pomeriggio (ha obbligato la direzione gara a posticipare di mezz’ora la partenza della maschile) non hanno fermato il pubblico e intaccato il fascino di una sede che, dal 2022, si conferma eccezionale scenario per la serie regina della distanza olimpica. La manifestazione organizzata da Fitri e guidata dal general manager Sandro Salerno ha portato bene all’Italia, che grazie ai risultati ottenuti ieri, oltre alla staffetta e ai due slot maschili e ai due femminili già conquistati, si presenterà a Parigi con una terza atleta donna.

Le gare

La francese Beaugrand si è imposta a Cagliari, ma l’altra transalpina, Lombardi, ha alzato la coppa di attuale leader della classifica Wtcs. Tra le italiane la migliore, 13ª, è stata Verena Steinhauser: «Arrivo da un periodo difficile e la gara in casa vale doppio per me. C’era parecchia tensione, ma anche stavolta la Sardegna mi ha portato bene». Diciottesima Bianca Seregni, l’azzurra ha brillato nel nuoto ed è rimasta nel gruppo di testa anche in bici. Ritirate per colpi di calore, invece, Alice Betto (in bici) e Ilaria Zane in quella di corsa.

Nel maschile continua il rapporto speciale di Lee con Cagliari. Dopo quella caduta in bici che qui, ai tempi della World Cup, gli costò un brutto infortunio, ha invertito la rotta e calato il tris di successi. Con Gianluca Pozzatti out alla vigilia a causa di un virus, gli azzurri sono rimasti in tre. Il migliore, 25º, è stato Nicola Azzano, seguito da Michele Sarzilla e Alessio Crociani, rispettivamente al 27º e al 39º posto. (red. spo.)

Classifica femminile: 1) C. Beaugrand (Fra) in 1h47’25”; 2) L. Tertsch (Ger) a 3”; 3) B. Potter (Gb) a 7”; 4) E. Lombardi (Fra) a 7”; 5) J. Lehair (Lux) a 26”; 6) G. Taylor-Brown (Gb) a 38”; 7) S. Coldwell (Gb) a 41”; 8) F. Duffy (Ber) a 44”; 9) N. Eim (Ger) a 48”; 10) K. Waugh (Gb) a 55”; 13) V. Steinhauser (Ita) a 1’09”; 18) B. Seregni (Ita) a 1’59”.

Classifica maschile: 1) A. Lee (Gb) in 1h39’44”; 2) H. Wilde (Nz) a 2”; 3) C. Lehmann (Ung) a 43”; 4) V. Bergsvik Thorn (Nor) a 52”; 5) R. Batista (Por) a 53”; 6) P. La Corre (Fra) a 55”; 7) C. Paquet (Can) a 1’; 8) L. Willian (Aus) a 1’06”; 9) V. Luis (Fra) a 1’13”; 10) J. Schomburg (Ger) a 1’23”; 25) N. Azzano (Ita) a 3’54”; 27) M. Sarzilla (Ita) a 4’03”; 39) A. Crociani (Ita) a 6’12”.

RIPRODUZIONE RISERVATA