VaiOnline
Eventi.
28 novembre 2025 alle 00:21

A Cagliari il magnifico mondo di Antonio Ligabue 

Per la prima volta in Sardegna una mostra (unica e preziosa) dedicata al pittore ribelle e visionario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Corre Ligabue, corre. Ulula al vento del Po e ogni tanto si ferma a guardarsi nello specchio che porta al collo. Vuole vedersi con i suoi occhi, quelli scuri e sghembi dei suoi famosi autoritratti, perché negli occhi degli altri si vede solo in un modo: storto, brutto, strano. Il pittore di Gualtieri, che fece appena in tempo, prima di morire nel 1965 a 66 anni, a vedere realizzata la sua profezia: «I miei quadri saranno esposti nei musei più importanti del mondo», aveva poca confidenza con le regole stringenti del pensiero. Molta invece ne aveva con la natura, gli animali e i paesaggi che ritrae non perché li osserva, ma perché è uno di loro. Lo si intuisce guardando le 60 opere (tra oli e disegni) esposte a Cagliari, al Palazzo di Città: “Antonio Ligabue. La grande mostra”.

Illustrata ieri alla stampa, alla presenza dell’assessora alla cultura Maria Francesca Chiappe, l’esposizione, frutto della collaborazione tra i Musei civici e Arthemisia (azienda che organizza eventi d’arte), prenderà il via oggi e rimarrà aperta fino al prossimo 7 giugno.

Il linguaggio

È la prima volta che il “Van Gogh italiano” giunge in Sardegna, raccontato attraverso un percorso, curato da Francesco Negri e Francesca Villani, che «mette al centro la potenza espressiva delle sue immagini e la radicalità del suo linguaggio». I capolavori dell’artista ripercorrono l’intero arco creativo di Ligabue e i temi centrali del suo universo pittorico: le scene di vita contadina, i celebri autoritratti, le fiere e gli animali domestici a cui si sentiva affine. Istintivo, vitale, mendicante d’affetto come loro.

Percorso

Nato a Zurigo nel 1899 da madre italiana e padre ignoto, Antonio fin da adolescente manifesta una certa fragilità psichica che lo porta, nel 1913, a un primo internamento in un collegio per ragazzi con disabilità. A causa delle sue incontenibili esplosioni d’ira (che lo portarono ad aggredire la madre affidataria), fu espulso dalla Svizzera e inviato in Emilia Romagna, a Gualtieri, comune d’origine del patrigno. È un vagabondo, povero, ha una sofferenza mentale, è bizzarro: solo dopo molto tempo, e solo dopo averlo stigmatizzato come el Matt , Ligabue comincia ad essere apprezzato per i suoi dipinti, e non solo commiserato per la sua condizione. Gli incontri fortunati con Marino Mazzacurati, artista della Scuola Romana, o con il critico Sergio Negri, che propose una suddivisione della sua opera in tre periodi, diventata un riferimento fondamentale per lo studio di Ligabue, consentiranno al grande pubblico di conoscere e amare uno degli artisti più «intensi ed emozionanti» del Novecento italiano.

Il percorso espositivo cagliaritano segue l’articolazione cronologica di Negri: dal primo periodo (1927-1939) in cui prevale una certa ingenuità tecnica e coloristica; al secondo (1939-1952) con composizioni complesse e dinamiche; fino al terzo (1952-1962): la sua fase più prolifica, in cui il segno nero intorno alla figure si fa più marcato.

Antonio Ligabue disegnò come visse: con voracità e malinconia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Satta si dimette: primo scossone per la Giunta Todde

Il consigliere sassarese lascia l’Agricoltura e il gruppo dei Progressisti. Agus in campo 
Roberto Murgia
L’evento

I nuraghi e l’Unesco: «Crescita sostenibile»

Attrarre turisti per destagionalizzare «L’archeologia è fattore di sviluppo» 
Alessandra Carta
La vertenza

Contratto, oggi scioperano i giornalisti italiani

Il sindacato: «Serve un nuovo accordo». Gli editori: «Investiamo per qualità e occupazione» 
la festa di fdi

Meloni, sfida a Schlein e Conte

«Sì al confronto ad Atreju, ma voglio entrambi i leader dell’opposizione» 
garlasco

Nelle unghie di Chiara un Dna «compatibile» con quello di Sempio

Corrispondono 12 marcatori su 16 ma in un materiale molto degradato 
Il conflitto

«Stop alla guerra solo se Kiev lascia il Donbass»

Le condizioni di Putin: pronti a discutere il piano di pace Usa 
Imprese.

L’Isola laboratorio di finanza innovativa

Il nuovo corso della Sfirs per modernizzare il sistema del credito alle Pmi sarde 
Cristina Cossu
Il rapporto.

L’età della pensione in Italia salirà a 70 anni

Gli attivi caleranno del 35% entro il 2065 e il gender gap aumenterà 
Emergenza abitativa.

Case a pezzi, arrivano 4 milioni

Via al piano per l’edilizia popolare comunale: si comincia dagli alloggi vuoti 
Piera Serusi