A Cagliari il magnifico mondo di Antonio Ligabue 

Corre Ligabue, corre. Ulula al vento del Po e ogni tanto si ferma a guardarsi nello specchio che porta al collo. Vuole vedersi con i suoi occhi, quelli scuri e sghembi dei suoi famosi autoritratti, perché negli occhi degli altri si vede solo in un modo: storto, brutto, strano. Il pittore di Gualtieri, che fece appena in tempo, prima di morire nel 1965 a 66 anni, a vedere realizzata la sua profezia: «I miei quadri saranno esposti nei musei più importanti del mondo», aveva poca confidenza con le regole stringenti del pensiero. Molta invece ne aveva con la natura, gli animali e i paesaggi che ritrae non perché li osserva, ma perché è uno di loro. Lo si intuisce guardando le 60 opere (tra oli e disegni) esposte a Cagliari, al Palazzo di Città: “Antonio Ligabue. La grande mostra”.

Illustrata ieri alla stampa, alla presenza dell’assessora alla cultura Maria Francesca Chiappe, l’esposizione, frutto della collaborazione tra i Musei civici e Arthemisia (azienda che organizza eventi d’arte), prenderà il via oggi e rimarrà aperta fino al prossimo 7 giugno.

Il linguaggio

È la prima volta che il “Van Gogh italiano” giunge in Sardegna, raccontato attraverso un percorso, curato da Francesco Negri e Francesca Villani, che «mette al centro la potenza espressiva delle sue immagini e la radicalità del suo linguaggio». I capolavori dell’artista ripercorrono l’intero arco creativo di Ligabue e i temi centrali del suo universo pittorico: le scene di vita contadina, i celebri autoritratti, le fiere e gli animali domestici a cui si sentiva affine. Istintivo, vitale, mendicante d’affetto come loro.

Percorso

Nato a Zurigo nel 1899 da madre italiana e padre ignoto, Antonio fin da adolescente manifesta una certa fragilità psichica che lo porta, nel 1913, a un primo internamento in un collegio per ragazzi con disabilità. A causa delle sue incontenibili esplosioni d’ira (che lo portarono ad aggredire la madre affidataria), fu espulso dalla Svizzera e inviato in Emilia Romagna, a Gualtieri, comune d’origine del patrigno. È un vagabondo, povero, ha una sofferenza mentale, è bizzarro: solo dopo molto tempo, e solo dopo averlo stigmatizzato come el Matt , Ligabue comincia ad essere apprezzato per i suoi dipinti, e non solo commiserato per la sua condizione. Gli incontri fortunati con Marino Mazzacurati, artista della Scuola Romana, o con il critico Sergio Negri, che propose una suddivisione della sua opera in tre periodi, diventata un riferimento fondamentale per lo studio di Ligabue, consentiranno al grande pubblico di conoscere e amare uno degli artisti più «intensi ed emozionanti» del Novecento italiano.

Il percorso espositivo cagliaritano segue l’articolazione cronologica di Negri: dal primo periodo (1927-1939) in cui prevale una certa ingenuità tecnica e coloristica; al secondo (1939-1952) con composizioni complesse e dinamiche; fino al terzo (1952-1962): la sua fase più prolifica, in cui il segno nero intorno alla figure si fa più marcato.

Antonio Ligabue disegnò come visse: con voracità e malinconia.

