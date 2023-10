A Cagliari i giovani dicono no ai rigassificatori  

Roma. «Resistenza climatica» contro il «negazionismo di Stato» del riscaldamento globale. Lo Sciopero del clima di Fridays for Future Italia, che si è tenuto in 35 città, tra cui Cagliari, ha preso di mira direttamente l’esecutivo di centrodestra, accusato di essere asservito alle aziende italiane del fossile. Migliaia di ragazze e ragazzi, per lo più delle superiori, sono scesi in piazza per chiedere politiche efficaci contro la crisi climatica. Sono stati cortei colorati e pacifici, come tradizione del movimento. Niente incidenti e tensioni, nessun danneggiamento, clima di festa.

Tanti i cartelli spiritosi e goliardici. In alcune città ci sono stati anche mascheramenti e performance in tema. Ma la polemica politica, quella non è mancata. Prima dello sciopero, il portavoce di Fridays for Future Italia, Giacomo Zattini, aveva scritto sul sito che «un governo che nega ogni correlazione tra fenomeni estremi e crisi climatica è un governo negazionista». E aveva attaccato «il piano Mattei, con il quale l’esecutivo vincola il Paese al fossile e lo condanna a eventi estremi sempre più frequenti e intensi». A Roma è stato portato in corteo uno striscione firmato con scritto sopra «Resistenza climatica contro il negazionismo di Stato». Messaggio quasi uguale su di un megastriscione a Torino: «Resistenza climatica contro un governo negazionista». E «Resistenza climatica» era anche su uno striscione a Milano. A Bari si è parlato di Ilva, a Palermo di ecomafie, a Cagliari i ragazzi hanno detto no ai rigassificatori.

RIPRODUZIONE RISERVATA