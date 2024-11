A Cagliari e Sassari con Boghes & Cordas 

Da Moni Ovadia a Peter Gabriel (in presenza via video), passando anche per la canzone napoletana e il canto a tenore, prosegue fino all’8 dicembre Boghes & Cordas, rassegna dedicata all’incontro tra world music e strumenti a corde. In movimento tra Cagliari e Sassari, il festival organizzato dall’associazione Sa Perbeke con il supporto della Regione, nasce da un’idea di Beppe Dettori e Raoul Moretti, già collaboratori in progetti discografici da oltre dieci anni.

Lo spirito

«Valorizziamo una world music in contaminazione, che abbiamo avuto la possibilità di portare anche ad un livello organizzativo», afferma Moretti. «Il focus è sul Mediterraneo, partendo dalla Sardegna che ne è al centro ed è quindi luogo d’incontro e di dialogo. Tutte le proposte si legano alle corde, sia vocali che strumentali: non a caso proprio a Paolo Angeli è stata affidata l’apertura. Crediamo nelle tradizioni ma proiettate verso il nuovo, per non lasciare che diventino reliquie». Già alla prima edizione gli organizzatori vantano artisti provenienti da diversi angoli del Mediterraneo, puntando a crescere come riferimento nel panorama del genere. E questa settimana, il programma continua con nomi di rilievo: sarà infatti Moni Ovadia ad esibirsi con lo spettacolo “Rotte Mediterranee”, in un quintetto completato da Giovanni Seneca (chitarra), Francesco Savoretti (percussioni), Gabriele Pesaresi (contrabbasso) e Anissa Gouizi (voce). «Non si parlerà di Mediterraneo soltanto con la musica, ma anche con le parole: e appunto tracciando rotte sonore tra Nord Africa, Italia e Balcani, Ovadia si unirà sia come cantante che come attore, in letture di scrittori rivolti al Mediterraneo». “Rotte Mediterranee” è previsto domani al Teatro Astra di Sassari, e poi il giorno dopo all’InOut di Cagliari. Sabato, sempre all’InOut, Peppe Servillo e i Solis String Quartet omaggeranno la canzone napoletana e Renato Carosone. Domenica alle 18.30, al T-Hotel, protagonisti Gavino Murgia e i Tenore Gòine, in un dialogo con Giuseppa Tanda e Giacomo Serreli per il riconoscimento Unesco delle Domus de Janas. Nella stessa serata sarà poi assegnato il primo Premio Boghes e Cordas, e a riceverlo sarà il leggendario Peter Gabriel per l’opera pluridecennale svolta con l’etichetta Real World.

