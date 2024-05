A Cagliari e Cannigione festa per gli atleti locali 

Lo scorso fine settimana è stato ricco di regate per i giovani velisti sardi. A Cagliari è andato in scena il Campionato sardo IqFoil Junior, organizzato dal Windsurfing Club Cagliari: ha vinto Diego Marghinotti, davanti a Claudio Capitta e Davide Zucca, tutti della società organizzatrice. Nella categoria Junior femminile, successo di Giulia Maglioni, seguita da Giorgia Cabula e da Maria Vittoria Grosso. Nella flotta Youth, vittoria di Riccardo Poledrini, secondo posto per Mattia Murtas e terzo per Edoado Festante. Tra le donne, titoli a Teresa Medde (Youth) e Veronica Poliedrici (Under 23).

Due giorni di regate con sei prove e condizioni meteo perfette hanno permesso ai 47 atleti di Ilca e 420 di fare un bel campionato zonale a Cannigione, organizzato dal locale Yacht Club in memoria di Roberto Puddu, giovane velista scomparso sei anni fa. Nella classe Ilca 7, primo posto per Andrea Crisi, atleta di casa, seguito da Carlo De Concilis (YC Cagliari) e Claudio Sechi (YC Cannigione). Negli Ilca 6, primo classificato Salvatore Falchi (YC Olbia), seconda Sara Savelli (YC Cagliari), terzo Leonardo Locci (YC Olbia). Nella flotta Ilca 4, la più numerosa, primo Andrea Asunis (YC Cagliari) seguito da Enzo Mossa (YC Olbia) e Niccolò Utzeri (YC Cagliari).

Nella classe 420 tripletta dello YC Porto Rotondo: vittoria di Edo Giò Spano e Marco Addis, seguiti da Nicola Usai e Anita Milesi, terzi Luca Congiu e Marco Corso.

