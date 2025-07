A Cagliari è boom dei B&b: sono 2.700 

Fino a pochi anni fa in un posto meraviglioso come il Poetto non esistevano strutture ricettive. Adesso, oltre ai diversi piccoli hotel che stanno continuando a nascere, sta crescendo – come in tutta la città e in tutta l’Isola – l’extralberghiero. «Le strutture sono un centinaio, tanti che ci vivono hanno ristrutturato e “convertito”, altri hanno acquistato per fare affitti brevi», dice l’operatore Maurizio Battelli, «e tutte sono di buon livello, le tariffe medie a giugno sono di 160 euro a notte».

Il fenomeno è iniziato alla Marina, poi ha preso piede in Castello, a Villanova, al Poetto appunto, e adesso è diffuso anche nei quartieri residenziali e periferici. «Cagliari sta tirando molto, il turismo cresce, e lo dimostrano anche gli alberghi che stanno sorgendo in centro», prosegue Battelli, «oggi le strutture “extra” in città sono 2.700, il 42% sono posizionate nella fascia alta o medio-alta di mercato, il 21% sono di lusso, con tariffe medie a notte di 180 euro. Solo il mese scorso il fatturato è stato di 4,3 milioni».

Il lato negativo del boom? Riguardo all’aumento dei prezzi degli affitti e all’impossibilità di trovare case per residenti e studenti? «Non è così», dice l’esperto, «e lo ha certificato una ricerca Nomisma. Cagliari ha circa 80mila abitazioni, 74mila abitate e 6mila non occupate, le strutture extra sono 2.700, dunque libere ne restano 3.300. Perché? Perché sono da ristrutturare, e i proprietari non lo fanno. Per quelle a posto invece, il vero problema sta nel fatto che non ci sono le giuste tutele per gli affitti lunghi, e di conseguenza, sono un rischio troppo alto. L’affitto breve è più “sicuro”».

