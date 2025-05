A Cagliari dagli Yellowjackets a Toquinho 

Sarà la leggendaria band statunitense Yellowjackets ad inaugurare la XVIII edizione del CultureFestival, rassegna di musica e arti organizzata dall’associazione Sardinia Pro arte dietro la direzione artistica del musicista e compositore Simone Pittau. L’appuntamento è domenica a Palazzo Doglio, a Cagliari, dove alle 19.30 gli Yellowjackets nell’attuale formazione composta da Russell Ferrante, piano e tastiere, Bob Mintzer, sax tenore e EWI, Dane Alderson, basso, e William Kennedy, batteria, saliranno sul palco per presentare i brani di “Fastsen Up”, il loro ventisettesimo album in studio.

Pionieri del jazz, pluripremiati ai Grammy Awards, con il loro ultimo lavoro gli Yellowjackets tornano a ridefinire ancora una volta la jazz fusion. Info e biglietti: Box Office viale Regina Margherita 43, Cagliari. Tel. 070 657428.

L’anima romantica e passionale della bossa nova irrompe con tutta la sua potenza sul palcoscenico del Teatro Massimo di Cagliari. Lunedì alle 21 Toquinho, tra i più straordinari chitarristi e cantanti brasiliani, apre la sua tournée nazionale a Cagliari in compagnia di Camilla Faustino, una delle più grandi voci della “Nuova Mùsica Popular Brasileira”. Arrivato in Italia all’inizio degli anni ‘60, Toquinho ha collaborato in particolare con Sergio Endrigo, Sergio Bardotti, Ennio Morricone, Fred Bongusto e Ornella Vanoni, pubblicando decine e decine di dischi. Il tour dal titolo “60 anni di carriera” sarà l’occasione per presentare i brani che hanno costellato il suo lungo percorso di successi e ripercorrerà i momenti della storia dell’artista, omaggiando amici, compositori e collaboratori che hanno contribuito a crearla. Una serata imperdibile per gli amanti della grande musica, firmata Sardegna Concerti.

105 Summer Festival, l’attesissimo evento musicale organizzato da Radio 105, farà tappa a Golfo Aranci il 27 giugno in piazza Cossiga. Un appuntamento gratuito che promette di accendere l’estate con un’esplosione di musica, energia e divertimento.

