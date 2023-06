A Cagliari con Martina Zola Una principessa guerriera cresciuta a calcio e bottarga 

Per Martina Zola lo sport è una questione di famiglia. Se il calcio ha iniziato ad amarlo («sebbene tardi», ci racconta) per la professione del padre Gianfranco, fuoriclasse ex Napoli, Chelsea e Cagliari e vice campione del mondo in azzurro a Usa ’94 che la costringeva a frequentare lo stadio fin da piccola, il jiu jitsu, quello brasiliano, e senza kimono, lo pratica affianco al fidanzato, il campione californiano di origine armena Keith Krikorian.

Che sarebbe anche “la ragione” per la quale sabato sarà a Cagliari per la seconda edizione dell’Honor Submission Challenge, la competizione internazionale dedicata al jiu jitsu brasiliano e alle arti marziali miste che andrà in scena a Palazzo Doglio a partire dalle 18. «Alberto Diaz che la organizza», ci spiega Martina da Londra, dove vive tutto l’anno, «aveva contattato il mio fidanzato per partecipare, ma quando ha saputo che anch’io pratico il jiu jitsu ha invitato anche me. Così torno in Sardegna, dove conto di restare per tutto luglio: dopo le gare avrò bisogno di un po’ di relax, mare e i miei amati ravioli di formaggio!». La trentunenne atleta figlia d’arte è nella lista ufficiale dell’Honor Submission Challenge: avversaria Gamila Kanew. «È molto forte, ma dopo un periodo complicato, caratterizzato prima dallo stop per il Covid, poi da un infortunio al menisco che mi ha costretto a operarmi l’anno scorso», spiega Martina, «sto tornando in forma, e ho una gran voglia di mettermi alla prova sfruttando quella che per me è un’occasione: non so se riuscirò a batterla, non è neppure il mio vero obiettivo e magari non mi aiuterà a ottenere la cintura nera. So solo che affronterò la sfida dando il meglio di me: è abbastanza».

Ah, “Dragon Ball”!

Dalla ginnastica artistica al jiu jitsu il passo è stato breve per lei. «Ho cominciato a 21 anni, tardi per la disciplina: ero la tipica bambina energica, che adorava i cartoni animati di “Dragon Ball” e la figura della principessa guerriera, ma prima di allora non avevo mai avuto accesso alle arti marziali», prosegue. «La ginnastica artistica, che praticavo, mi aveva reso fisicamente resistente ma non mi bastava. Così un giorno sono entrata in una palestra e nella squadra di quella palestra, e da lì ho cominciato: d’altro canto, mio padre ha giocato a calcio fino a 39 anni, e noi sardi campiamo 100 anni». Della serie che non è mai troppo tardi.

Il destino

«In questo sono fatalista: penso che le cose arrivino nel momento in cui devono arrivare», aggiunge Martina. «Anche il mio fidanzato: è venuto a Londra da San Diego per un incontro, e non è più ripartito», scherza.

Gli allenamenti

Intanto, la passione per il jiu jitsu è totalizzante. «Quando sto bene mi alleno 2 ore più i pesi, quando sono stanca lo abbino a yoga e stretching», svela. «È una sorta di partita a scacchi col proprio corpo, un’arte marziale non violenta, che può praticare chiunque, e se ti alleni correttamente non sei a rischio infortuni. Inoltre, è molto meditativa, e, unico caso al mondo, ti permette di allenarti con i campioni».

«Da bambina»

Nulla di strano che Martina fosse una bambina pacifica. «Il jiu jitsu è uno sport che aiuta a scaricarsi ma non è menar le mani, al contrario. E, comunque, da piccola l’unico con cui le alzavo era mio fratello, più grande di me di un anno e mezzo: impossibile non picchiarsi tra fratelli quando si è così vicini di età», ricorda divertita. I genitori, comunque, approvano. «Una volta capito di cosa si trattasse, e che mi appassionava, mi hanno dato il massimo del sostegno», dice Martina. «Sarà bello tornare a casa, in Sardegna, per qualche settimana. E prendere in giro papà: quando gli dico che sono più forte perché pratico il jiu jitsu, io, chiaramente, scherzo, ma secondo me ci rimane male». Un po’ permaloso. Da buon sardo. «Lo siamo, lo sono. Mi piace pensare di essere sarda proprio nella cultura, non solo nel carattere, nella testardaggine e nell’amore per la mia terra». E i suoi prodotti. «Sono riuscita a traviare perfino Keith: era così rigoroso con la dieta, mentre adesso», conclude Martina, «mangia bottarga e cervello fritto».

RIPRODUZIONE RISERVATA