A Cagliari con la Compagnia Enzo Cosimi  

Dopo molti anni di assenza dalla scena sarda, il coreografo romano Enzo Cosimi riporta il suo talento a Cagliari con un ciclo di eventi dedicati alla la sua più recente trilogia, che esplora il mito dell'Orestea intrecciato con temi contemporanei come l’intelligenza artificiale. Il programma, organizzato dalla Compagnia Enzo Cosimi in collaborazione con Fuori Margine - Centro di produzione della danza e arti performative, prevede una serie di appuntamenti che hanno preso il via ieri e si concluderanno domani con esibizioni e talk ospitati alla Manifattura e al THotel.

Manifattura

Dopo l’esordio di ieri si riparte stasera in viale Regina Margherita con lo spettacolo “Le lacrime dell’Eroe /Oreste vs A.I” all’interno della stagione di Fuori Margine. Concepito con la drammaturgia di Enzo Cosimi e Maria Paola Zedda e la collaborazione di Marcello Cualbu, artista nell’ambito delle nuove tecnologie e Felice Colucci, programmatore al Crs4, Le lacrime dell’eroe si ispira all’ultimo capitolo dell’Orestea/ Eumenidi, forse il più complesso atto della tragedia da trasferire sulla scena. Il lavoro si avvale della partecipazione di Alice Raffaelli, da un decennio interprete di punta degli spettacoli di Cosimi, che nel lavoro slitta tra differenti registri, passando dalla freddezza della macchina, alla durezza eburnea di Atena, sino alla spettralità di Clitemnestra. Insieme a lei le figure complici di Oreste, Lorenzo Caldarozzi e Apollo, impersonificato da Luca Della Corte, che sottilmente accompagnano e tramano l’azione. Il lavoro riflette sul ruolo della democrazia oggi, sulla post-verità, sull’utilizzo e sull’importanza degli algoritmi e dei bot nella creazione dell’immagine nel presente, aprendo la tragedia alla contemporaneità.

THotel

Con le tre performance installative “Pasolini/ Elogio alle barbarie”, la Compagnia Enzo Cosimi entra nei luoghi del THotel di via dei Giudicati con le immagini evocative e ipnotiche di un assolo, un duetto e una videoinstallazioni, ispirate all’universo del poeta Pier Paolo Pasolini, dopo averle rappresentate al Museo Mart di Rovereto nel settembre 2023. I scena la danzatrice Giulia Cannas insieme a Lorenzo Caldarozzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA