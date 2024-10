A Cagliari brillano le stelle del Lussu 2024 

Storie di legami e di conti in sospeso con il passato. Se un filo d’Arianna si vuol trovare tra i libri -di saggistica, narrativa e fumetto- che ieri sera a Cagliari, nell’Hotel Regina Margherita, hanno ricevuto il Premio Lussu, è proprio la questione del tempo: la riflessione su ciò che è stato e i suoi strascichi sul presente.

Sul palco

Dagli ex aequo per la saggistica “Il nemico di Mussolini” (Solferino) di Marzio Breda e Stefano Caretti, sulla figura di Giacomo Matteotti, e “45 milioni di antifascisti” (Mondadori) di Gianni Oliva sul trasformismo degli italiani, a “Invernale” (La nave di Teseo) di Dario Voltolini, sul legame tra padre e figlio, e infine a “Piero Manzoni BACGLSP” (Coconinco Press) di Paolo Bacilieri, i due saggi, il romanzo e la grafic novel sul grande artista italiano, affrontano la questione dei legami controversi con il passato storico o con quello personale. Un tema sfiorato anche da Paola Musa, autrice di “Umor Vitreo” (Arkadia), che ha ricevuto una menzione speciale “per valorizzare gli autori sardi nell’idea di una letteratura che trova la sua miglior espressione nel radicamento alla propria terra”. Con la cerimonia di premiazione in presenza degli autori si è conclusa la quinta giornata del Festival Premio Emilio Lussu, organizzato dall’associazione L’Alambicco e La Macchina Cinema, la direzione di Alessandro Macis e Patrizia Masala. L’evento si conclude oggi (17.30) con il conferimento del Premio Lussu alla carriera a Loredana Lipperini, scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica.

Gemellaggio con Óbidos

Preceduta dall’ufficializzazione del gemellaggio tra il Folio, Festival literario internacional de Óbidos, e il festival Lussu, sottoscritto dalle assessore Margarida Reis, per la città portoghese, e Maria Francesca Chiappe per Cagliari, la premiazione ha seguito un format insolito. In linea con una manifestazione che ha fatto del lavoro di ricerca e approfondimento un suo principio cardine, come ha detto Guido Conti, scrittore parmense, presidente della giuria internazionale per la sezione narrativa e saggistica, dopo la consegna della targa gli autori sono stati intervistati da uno dei giurati. Un’occasione preziosa per andare al di là delle sinossi riportate nelle quarte di copertina, e apprendere non solo aspetti significativi del volumi scelti, ma anche del lavoro svolto per scriverli. Così, l’aneddoto doloroso riportato da Stefano Caretti, raccolto dal figlio di Giacomo Matteotti, che, ancora molto piccolo, in spiaggia, fu colpito da un ceffone in pieno viso da un fascista -«questo è per tuo padre», gli disse- illumina il clima di violenza che si era instaurato con l’ascesa al potere da parte di Mussolini. Il saggio, scritto con Marzio Breda, ricostruisce a tutto tondo la figura del politico veneto, che non fu solo un martire celebrato, un’immagine diffusa, ma riduttiva, fu anche un politico di grande cultura. Forse, la celebrazione dei martiri del fascismo, sia pure necessaria, servì anche a uno scopo meno nobile, osserva Gianni Oliva, che nel suo volume denuncia la velocità con cui gli italiano dismisero il giorno prima una casacca per indossarne un’altra il giorno dopo. E tra tutti ricorda il caso emblematico di Gaetano Azzariti che, da presidente del Tribunale della razza, durante il regime, divenne, vent’anni dopo, presidente della Corte costituzionale.

Quarant’anni, invece, sono gli anni trascorsi dalla morte del padre: Dario Voltolini è pronto a rileggere il suo rapporto con lui, e lo fa con “Invernale”, e una scrittura chirurgica. Una biografia di notevole potenza espressiva, infine, è la grafic novel firmata da Paolo Bacilieri, intervistato da tutta la giuria internazionale per la narrativa a fumetti, presieduta da Angel De La Calle.

