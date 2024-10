A Cagliari arriva “Euafonia”  la nuova mostra di Gianni Atzeni  

La mostra “Euafonia” dell’artista Gianni Atzeni ha aperto ufficialmente ieri all’associazione Cornetto Acustico di via San Giovanni 219, nel cuore di Villanova.

L’evento sarà introdotto da Chiara Manca, gallerista e mente creativa di Mancaspazio, uno degli spazi indipendenti più innovativi in Europa. «Atzeni ha attraversato un percorso di continua sperimentazione artistica dagli anni Settanta ad oggi, esplorando ogni tipo di tecnica alla continua ricerca di nuovi esiti espressivi e creando una sua poetica artistica elaborata e strutturata», sostiene Manca. Domenica, alle 11, la mostra sarà arricchita dalla performance Audio -Visual Kriorbs 61 “Dies from metal to support reflecting”, che unisce le sonorità elettroacustiche di Roberto Zanata con le fonti luminose di Gianni Atzeni. L’ armonizzazione di suoni e luci stimolerà la creatività e l'immaginazione sia visiva che uditiva.

