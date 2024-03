A Cagliari anche Musetti 

Una wild card per Matteo Berrettini. In campo con Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi e Andrea Vavassori. Il parco giocatori italiano del Sardegna Open si sta costruendo, in attesa che Matteo Arnaldi sciolga le riserve. Con un montepremi di 205 mila euro, il Tennis Club Cagliari si prepara a ospitare dal 29 aprile al 5 maggio la seconda edizione dell’Atp 175 sulla terra battuta del circolo di Monte Urpinu. E così anche quest’anno sarà possibile ammirare dal vivo, allenamenti compresi, i giocatori campioni del mondo in Coppa Davis o magari capaci di imprese eccezionali come quella di Nardi, che al Masters 1000 di Indian Wells è stato capace dieci giorni fa di superare il numero 1 del mondo Novak Djokovic.

Insieme agli azzurri, ai quali si aggiungeranno altri italiani meno quotati dal punto di vista della classifica, vedremo altri protagonisti della scena Atp, grazie anche alla felice collocazione nel calendario: a Cagliari, infatti, in piena stagione della terra rossa, passeranno quei giocatori eliminati dal 1000 di Madrid e in procinto di trasferirsi a Roma per gli Internazionali d’Italia.

Ecco perché l’elenco delle presenze è da considerarsi del tutto provvisorio: un anno fa, per esempio, arrivò a Cagliari un giocatore come lo statunitense di Atlanta Ben Shelton, 21 anni, uno che a Cagliari aveva mostrato un tennis aggressivo e spettacolare e che in pochi mesi ha saputo scalare le classifiche mondiali fino alla posizione numero 15, per poi assestarsi nella top 20 (oggi è al 17° posto).

Terra azzurra

Il Sardegna Open, quindi, sarà il palcoscenico dove ammirare gli azzurri campioni in Coppa Davis a Malaga quattro mesi fa. Con loro, grazie all’assist dell’organizzazione, ci sarà anche Matteo Berrettini, azzurro nel cuore e fino all’infortunio che lo ha tenuto fuori dalla finale spagnola, ma presente a bordo campo a Malaga. Matteo, scivolato dalla sesta posizione mondiale fino alla 142 di oggi proprio a causa dei problemi fisici, nei giorni scorsi ha raggiunto la finale del Challenger 175 di Phoenix, facendo capire di voler tornare ai livelli ai quali ci ha abituato con il lavoro e le partite. Ecco perché Cagliari potrebbe diventare il suo trampolino di lancio per poi giocare al Foro Italico un grande torneo.

Il salto

Il Tennis Club Cagliari, nell’edizione dell’Atp 175 del 2023, ha visto due giocatori come Humbert (campione a Monte Urpinu) e Marozsan (che proveniva dalle qualificazioni) spiccare il salto nel ranking dell’Atp proprio dopo aver lasciato Cagliari. L’attesa cresce, non resta che attendere nuove sorprese nella lista dei giocatori.



