Il maxi investimento da 300 milioni sul porto di Cagliari è uno degli argomenti di cui si parlerà nella puntata odierna di “Caffè Corretto”, condotto da Fabio Manca e in onda dalle 8.30 alle 10 su Radiolina. Ospite in studio Massimo Deiana, presidente dell’Autorità di sistema portuale Mare di Sardegna. In primo piano anche il tema della continuità territoriale aerea e l’impresa di una donna disabile, Sabrina Pili, che percorrerà centinaia di chilometri in sedia a rotelle.

