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04 novembre 2026 alle 00:28

A “Caffè Corretto” i risultati del voto Usa 

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Questa mattina dalle 8.10 su Radiolina, a “Caffè Corretto”, gli esiti del voto di Midterm negli Stati Uniti, che nella notte italiana ha visto gli statunitensi andare alle urne per rinnovare tutti i deputati e un terzo dei senatori. Alessandra Ragas, in collegamento con la redazione de L’Unione Sarda, analizzerà proiezioni e conteggi di questa sfida politica, che chiarirà se per Donald Trump i prossimi (e ultimi) due anni di presidenza saranno ancora all’insegna del potere pieno, o se una rivincita dei democratici limiterà la sua azione.

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