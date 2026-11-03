A “Caffè Corretto” i risultati del voto Usa 

Questa mattina dalle 8.10 su Radiolina, a “Caffè Corretto”, gli esiti del voto di Midterm negli Stati Uniti, che nella notte italiana ha visto gli statunitensi andare alle urne per rinnovare tutti i deputati e un terzo dei senatori. Alessandra Ragas, in collegamento con la redazione de L’Unione Sarda, analizzerà proiezioni e conteggi di questa sfida politica, che chiarirà se per Donald Trump i prossimi (e ultimi) due anni di presidenza saranno ancora all’insegna del potere pieno, o se una rivincita dei democratici limiterà la sua azione.