A “Caffè Corretto” i commenti alle notizie 

Le notizie più importanti della giornata sono al centro della puntata odierna di “Caffé Corretto”, il programma di informazione di Radiolina in onda dalle 8,30 alle 10, condotto questa settimana da Fabio Manca. Focus sulla sanità con le difficoltà di accesso alle cure, anche per i disabili. A fare il punto sarà, tra gli altri, Fabrizio Rodin, presidente regionale dell’Anmic. Spazio anche ad altri temi come i furti su commissione sulle auto di lusso, fenomeno in crescita nell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA