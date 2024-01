A caccia di un’impresa 

Non conosce soste la serie A3 di volley. Dopo Santo Stefano e fine anno, ora il weekend dell’Epifania per la seconda giornata di ritorno. Oggi in campo la Sarlux Sarroch con la Personal Time San Donà, domani il Cus Cagliari a Salsomaggiore: due partite con differenti indici di difficoltà. Per il Cus sono in vista gli straordinari, mercoledì c’è la Coppa Italia. Prosegue la sosta negli altri tornei nazionali (B1 e B2 femminile, B maschile), che il calendario richiama all’opera sabato prossimo.

Doppio impegno

Digerita senza apparenti contraccolpi la sconfitta interna con Belluno, la squadra del coach Ammendola prepara il tour de force. Domani a Salsomaggiore, mercoledì a Mantova in Coppa Italia contro l’imbattuta capolista del Girone Bianco, domenica al Pala Pirastu con Acqui Terme. Dopo il k.o. interno con Belluno restava da analizzare la causa della sconfitta, giornata meno brillante rispetto agli standard abituali, effettiva forza dell’avversario, o entrambe le cose. Intanto c’è la trasferta di Salsomaggiore con la Wimore ultima in classifica, una sola vittoria e cinque sconfitte consecutive. Impegno da affrontare con tutte le cautele, sabato scorso ha fatto sudare sette camicie al San Donà, prima di cedere al quarto set. Si attende il recupero di Calarco e, assorbita l’ultima sconfitta, la piena consapevolezza che la zona nobile della classifica è la casa del Cus Cagliari, oggi in piena corsa playoff.

Sarroch per il bis

Stasera al Palazzetto di via Giotto (ore 19) si rivede Sarroch dopo due trasferte, e una vittoria. Avversario per nulla comodo, la Personal Time San Donà di Piave, seconda in classifica che nelle ultime tre partite ha perso due volte e ha battuto a fatica il Salsomaggiore. Squadra ancora più di questa terra se permane l’assenza del suo uomo simbolo, Giannotti, capace di risolvere le partite e ribaltare situazioni compromesse. Coach Giombini guarda in casa propria, confortato dalla clamorosa rimonta con Garlasco, quando a un passo dalla sconfitta e dal penultimo posto, è arrivata la vittoria che vale il nono posto (fuori dalla zona playout). Con Ciupa inutilizzabile e Romoli a rifiatare la squadra è stata presa per mano da due giocatori che con pazienza hanno atteso il loro momento, Agostini e Beghelli. Ora Giombini ha due certezze in più, la capacità di reagire di chi va in campo e l’affidabilità di tutto il roster.

