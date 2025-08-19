A caccia di tesori fra le bancarelle 

Ogni sabato mattina, a Iglesias, piazza Sella si trasforma in un luogo di incontro, nel quale si danno appuntamento collezionisti, artigiani e appassionati del bric-à-brac di ogni genere: il mercatino dell'usato e dell'hobbistica. Il mercatino nacque nel 1991 dall'intuizione di due iglesienti appassionati di fotografia: Costante Sanna e Roberto Marongiu. «La prima edizione – raccontano – si svolse in piazza Municipio e si chiamava “Uno sguardo al passato”».

Foto, monete, francobolli

Sanna è forse il più importante archivista fotografico della città: «Possiedo più di 20mila negativi di scatti riguardanti la storia di Iglesias a partire dal 1870 e, periodicamente, espongo alcune riproduzioni (quelle che ritengo più attinenti al tema e al luogo) per le vie del centro storico».

Erminio Cocco è il decano tra i bancarellisti: partecipa fin dalle prime edizioni. «Ho cominciato questo hobby quasi per caso – racconta – facendolo diventare poi una vera e propria passione alla quale mi dedico quasi a tempo pieno». Cocco è anche tra i più esperti collezionisti della città al punto che gli si rivolgono persone che vogliono far valutare un utensile, una moneta antica, un francobollo oppure una qualsiasi altra cosa che provenga dal passato. «Spesso – spiega – si tratta di collezionisti che desiderano avere un ulteriore parere al riguardo. Altre volte capita che si presentino persone convinte di avere un piccolo tesoro tra le mani, mentre invece si tratta di buone imitazioni: questo riguarda soprattutto monete, francobolli oppure ancora oggetti ai quali si è dato un valore superiore rispetto a quello effettivo».

Libri introvabili

Un altro espositore che tratta pezzi storici e a volte unici è il libraio cagliaritano Gianluca Berutti: «Faccio questo lavoro da almeno tredici anni. Oltre a Iglesias espongo a Carloforte, Carbonia, Nuoro e Cagliari». Nella sua bancarella si possono acquistare volumi storici (alcuni dei quali praticamente introvabili): si avvicinano bibliofili, studenti universitari e appassionati di un determinato argomento o genere letterario. «Il mio lavoro – racconta Berutti – non si conclude con l’esposizione dei libri; una volta smontata la bancarella e fatto rientro a casa, inizia la parte più divertente e gratificante di questa attività: andare alla ricerca dei titoli che i miei clienti hanno richiesto. A Iglesias – conclude – i libri maggiormente ricercati sono quelli che trattano della storia mineraria cittadina in tutti i suoi aspetti».

Cultura del riuso

Il mercatino rappresenta una realtà importante della vita iglesiente: questo motivo qualche anno fa l'amministrazione decise di dotarlo di un regolamento specifico. «Non si tratta solo di un luogo di scambio e risparmio – spiega l'assessore Daniele Reginali – ma anche di un'occasione concreta per promuovere la cultura del riuso e della sostenibilità. Ci impegneremo, come amministrazione, a garantire agli espositori spazi adeguati per valorizzarne al meglio il loro lavoro».

RIPRODUZIONE RISERVATA