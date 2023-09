A caccia di scarichi fognari abusivi 

Scarichi fognari abusivi sul rio Cortis? La sindaca Francesca Fadda ha disposto per una verifica una serie di controlli lungo lo stesso canale, su un tratto coperto di un chilometro e mezzo, da via Nuoro a via Puccini. «A seguito delle numerose segnalazioni di forti miasmi provenienti dal canale coperto del r io Cortis - fa sapere la sindaca - sono iniziati i sopralluoghi con tecnici di Abbanoa e del Comune per verificare le cause ed eventuali impropri scarichi o infiltrazioni di refluì nel canale. Le verifiche proseguiranno anche nei prossimi giorni. Così -chiude la sindaca - potremo avere risposte e riscontri di eventuali abusi sul canale, da sempre al centro di attenzioni e polemiche».

L’obiettivo insomma è verificare: le lamentale si susseguono da anni ma finora il problema non è stato risolto. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA