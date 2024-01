A caccia di cinghiali nell’oasi: denunciati 

A Dolianova tre persone davano la caccia al cinghiale nell’oasi permanente di protezione faunistica; nel parco regionale di Gutturu Mannu, invece, altri tre uomini sono stati individuati mentre sistemavano lungo i sentieri strumenti per l’uccellagione. Le sei persone sono state individuate e denunciate dal Corpo forestale, impegnato in circa duecento controlli effettuati durante la festività natalizie. Operazioni che hanno portato al recupero di mille strumenti di cattura illeciti e al sequestro di centotrenta uccelli.

A Dolianova

Nel centro del Parteolla i Forestali hanno sorpreso, in flagranza di reato, Giuseppe Lai, 29 anni di Dolianova, Roberto Fois, 61 anni di Ussana, e Giuseppe Littera, 69 anni di Ussana. I tre erano impegnati nella caccia al cinghiale all’interno dell’oasi permanente di protezione faunistica. I tre cacciatori sono stati denunciati: rischiano l’arresto sino a tre mesi e un’ammenda sino a duemila euro. Gli agenti hanno della Forestale hanno inoltre sequestrato le armi e le munizioni e sospeso le licenze di porto di fucile sospese.

A Gutturu Mannu

Al confine del parco regionale, gli agenti della stazione forestale di Uta hanno colto in flagranza nel corso di altrettante operazioni, tre persone mentre predisponevano lungo i sentieri strumenti di cattura per uccellagione. A finire nel mirino del Corpo forestale, Daniele Porcu, allevatore di 41 anni, Luciano Fenu, pensionato di 70 anni, e Moreno Piscedda, disoccupato di 60 anni. Nel corso delle tre operazioni sono stati sequestrati complessivamente centoventotto uccelli di diverse specie catturati con il sistema dei lacci, oltre a quattrocento lacci.

Le altre operazioni

Ad arricchire il bilancio della Forestale anche le altre operazioni effettuate in tutta la Sardegna meridionale: la stazione di Muravera ha sequestrato trecentocinque trappole e nove reti per uccellagione nascoste in un macchione, pronte per essere piazzate durante il periodo delle festività. Sono state inoltre elevate nove sanzioni amministrative per complessivi quattromila euro, contestate per mancato uso di gilet ad alta visibilità nelle battute di caccia al cinghiale, omesso pagamento delle tasse di concessione e mancato rispetto delle distanze da strade e fabbricati. (mar. co.)

