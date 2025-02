A caccia di canne per le launeddas 

La lezione più importante viene svolta in un’aula senza soffitto e senza finestre, le pareti di culmi e foglie verdi che ondeggiano al vento: ad addentrarsi nel canneto gli alunni Pina Pitzus 74 anni, Silvano Sanna 78, Mario Schirru 65 e Claudio Pili 62. Sono puntuali, hanno già imparato l’importanza del tempo, Pina Pitzus lo proclama come se fosse una formula magica: «Oggi è l’ultimo giorno della prima luna calante del primo mese dell’anno». Spalanca gli occhi. «Domani con la luna nuova non si può: la luna nuova attrae l’acqua e la canna per essere raccolta deve essere asciutta. La luna è importantissima».

Al lavoro

Quest’anno, per la prima volta, l’Università Terza Età di Assemini Unteass, ha promosso un corso sulla costruzione e utilizzo delle launeddas. Imparare a costruire e suonare questi antichi strumenti della tradizione musicale sarda è uno degli obiettivi del corso ma il docente Sergio Lecis è consapevole che «l’obiettivo può essere raggiunto soltanto dopo aver ricostruito un legame intimo con gli elementi e la natura, con la storia e con se stessi. Oggi più che mai dovremmo liberarci dal modello di progresso che trasforma la nostra “casa” in un luogo poco vivibile per l’ uomo e le altre specie viventi, in un luogo che rischia di perdere la sua unicità».

La missione

Lecis, allievo di Dionigi Burranca e maestro di launeddas, spiega: «Il suonatore di launeddas prima di imparare il fiato continuo deve ritrovare la sua anima ancestrale. Abbiamo dimenticato troppe cose, abbiamo disimparato l’ osservazione degli astri e il rispetto delle fasi lunari, la danza, le parole degli antichi e non godiamo più del rapporto con la natura, con la madre terra».

Gli allievi del corso si muovono lenti facendosi spazio tra le canne, le osservano con attenzione valutando quelle che sembrano adatte, quando la scelta è giusta Sergio Lecis con le sue cesoie affilate procede al taglio.

La scelta

Silvano Sanna indica un esemplare di Arundo donax, è sottile e dorato: «Questo è perfetto per fare l’ancia, che è l’anima delle launeddas». Le cesoie ne tagliano l’estremità, Silvano mostra lo spessore interno e il colore che fa sembrare la canna illuminata e sorride: «Mi sono iscritto al corso perché la musica delle launeddas è legata a ricordi molto cari, risuona dentro ti acchiappa e non ti lascia più».

Claudio Pili abbraccia con lo sguardo questo spazio: «Amo la musica delle launeddas, rappresenta l’espressione più bella e naturale delle emozioni dei sardi. É una vibrazione che a me trasmette benessere, pace e serenità, mi rimette in equilibrio».

Mario Schirru parla osservando i compagni e il maestro: «Ci vuole conoscenza, appartenenza alla nostra cultura, alle tradizioni, alle origini, alla nostra antichissima isola. Solo allora si possono comprendere le vibrazioni e ritrovare il nostro ritmo. Per noi sardi appartenenza è anche condivisione: ballare cantare e ascoltare musica».

La raccolta prosegue, si cerca la canna più adatta a produrre l’armonia che lega la terra al cielo, il passato al futuro. Intanto, al di fuori di questo piccolo canneto di via Asproni, il sole è già al tramonto e il cielo aspetta la luna nuova.

