A caccia di auto abbandonate 

Sono centinaia, e sono ovunque. Rifiuti speciali, piccole bombe ecologiche, con oli esausti, batterie al piombo. Spesso al loro interno accolgono altri rifiuti. Molte sono nella zona industriale, altre nelle campagne attorno alla città, diverse nelle vie del centro e della periferia. Alcune in fermo amministrativo, altre abbandonate da proprietari consapevoli che hanno rimosso le targhe con la speranza di non pagare i costi della loro rottamazione. Sono duecento le auto abbandonate censite negli ultimi mesi dalla sezione ambientale della polizia locale di Nuoro. Fenomeno che sta avendo un costo elevatissimo per la comunità. In queste settimane la polizia municipale ha avviato diverse azioni di bonifica e repressione, con diffide, sequestro e rimozione dei rottami. I costi saranno posti a carico dei proprietari, la sanzione arriva sino a 5 mila euro.

Accertamenti

Il fenomeno delle auto abbandonate sta assumendo proporzioni d’allarme a Nuoro. Sono 200 le auto censite nell’attività di vigilanza svolta dal Nucleo operativo ambientale della polizia locale guidata da Massimiliano Zurru, e dagli uomini della stazione della Forestale che sono intervenuti nell’agro e a Prato Sardo.

Solo nella zona industriale sono ben 60 le auto abbandonate. «La sanzione amministrativa - spiega il comandante Zurru - va da mille sino a 5 mila euro, oltre alla rivalsa per le spese di rimozione, messa in sicurezza e rottamazione che ammontano a 125 euro». La beffa è che poi, il Comune nemmeno fa cassa: i soldi della sanzione, per legge, vanno alla Provincia.

Diffide e rimozioni

L’amministrazione ha avviato le prime rimozioni, già trenta le auto tolte dalle vie di Prato Sardo, dove il fenomeno era incontenibile. Inviata la diffida, il proprietario ha 60 giorni per intervenire, poi scattano le sanzioni.

Nessuna auto abbandonata censita è risultata rubata, diverse in fermo amministrativo. Tutti veicoli che i proprietari hanno parcheggiato per sempre perché ritenevano non più conveniente ripararli a spese loro o per non spendere soldi della rottamazione. Costi che ricadono sulla collettività. «Spesso diventano zone di concentrazione del degrado, si ammassano altri rifiuti, vengono danneggiate e sono rischiose per bambini e per la circolazione. In caso di perdite di liquidi inquinano - sottolinea Zurru -. Nell’ultimo mese abbiamo rimosso oltre 30 veicoli e l'attività proseguirà incessantemente. Si tratta di un fenomeno che deturpa l’ambiente e il paesaggio e che non può generare un costo per la collettività».

