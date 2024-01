A caccia di 20 dipendenti 

I due annunci sono comparsi nella sezione “Bandi di concorso” del Comune di Nuoro da pochi giorni. Danno una chiave di lettura nuova a un ente abbonato alle difficoltà alle prese con le croniche carenze d’organico. «A breve inseriremo 20 nuove figure professionali, 15 impiegati amministrativi e 5 tecnici (geometri e architetti) - dichiara il sindaco, Andrea Soddu -. Vengono in mobilità da altri enti. Per il primo bando procederemo subito con i colloqui, già il 25 gennaio. Il messaggio che vogliamo dare è chiaro: il nostro ente cresce e si rafforza. Siamo migliorati dal punto di vista finanziario ma ci servivano le persone, soprattutto per portare avanti quel “Piano delle opere pubbliche” da 97 milioni di euro».

Nuovo corso

Un calcio alla crisi. Alle difficoltà gestionali, finanziarie e organizzative. I due concorsi varati dal Comune svelano il nuovo cammino intrapreso. Con la determina del 12 gennaio - “Manifestazione d’interesse finalizzata all’assunzione di 15 istruttori amministrativi contabili con procedura di mobilità - «l’ente va a caccia di persone qualificate e motivate, anche perché abbiamo pure 35 milioni di euro da gestire del Pnrr», puntualizza Andrea Soddu.

Poi aggiunge: «A testimonianza della nuova aria, stiamo anche assumendo: proprio di recente un ufficiale della Polizia locale è arrivato a Nuoro, da La Maddalena si è trasferito nella nostra città. Certo, se parliamo di vigili urbani i problemi da risolvere sono parecchi, sul fronte personale. All’appello mancano sempre 11 poliziotti».

Selezioni

Impiegati tecnici e amministrativi, ma non solo. Nel palazzo di via Dante cercano pure dirigenti. Così, le selezioni vanno avanti. «Stiamo cercando un dirigente per l’area dedicata ai “Servizi alla persona” - precisa il sindaco - quindi, un altro da destinare all’area “Tecnica”. Siamo agli sgoccioli, anche in questo caso: per quanto riguarda la prima selezione, infatti, la prossima settimana verrà nominata la commissione, che subito procederà all’esame dei curricula». Le facce sono distese, dalle parti del Municipio. Il primo cittadino, però, non esulta in maniera eccessiva, sa bene che le carenze d’organico sono ingenti e difficili da colmare, nonostante gli ultimi concorsi. «Fare un conteggio preciso è pressoché impossibile - conclude Andrea Soddu -. La certezza è che abbiamo ancora bisogno di risorse umane. Ecco perché stiamo facendo i dovuti calcoli: nel 2024 vorremmo procedere a nuove assunzioni. L’età media del personale dell’ente è elevata, vogliamo ringiovanirla».

